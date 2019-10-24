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على مساحة 500 متر.. 10 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق مصنع بالبدرشين

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 01:22 م
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أرشيفية
أرشيفية
إيمان عبد العاطي
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دفعت قوات الحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، بـ10 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق مصنع مقرمشات بمركز البدرشين جنوب محافظة الجيزة، دون وقوع أي خسائر بشرية، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة بلاغا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من مصنع مقرمشات بمركز البدرشين جنوب محافظة الجيزة، وعلى الفور تم الدفع بقوات الحماية المدنية مدعومين بـ 10 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمني لمنع تمدد النيران، وتمكنت القوات من محاصرة النيران والسيطرة على الحريق، دون وقوع أي خسائر بشرية، وذلك قبل امتداده لمصنع كرتون مجاور له على مساحة 200 متر.

وتبين أن المصنع مقام على مساحة 500 متر، وأسفر الحريق عن احتراق ماكينات التغليف وكمية من المنتجات النهائية للمصنع، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.
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الكلمات المفتاحية

سيطرة على حريق البدرشين اخبار الحوادث

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