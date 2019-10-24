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تنفيذ 83379 حكما قضائيا وضبط 297 قطعة سلاح ناري

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 01:13 م
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بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (عدد 297 قطعة سلاح نارى بحوزة 189 متهما).. وذلك على النحو التالي:-
(15) بندقية آلية.
(90) بندقية خرطوش.
(27) طبنجة.
(165) فرد محلي.
(949) طلقة مختلفة الأعيرة.
(20) خزينة متنوعة.
(308) قطعة سلاح أبيض.
ضبط (3) ورش لتصنيع الأسلحة النارية.

في مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (83379) حكما قضائيا متنوعا، وذلك على النحو التالي:
(353) حكم جناية.
(24420) حكم حبس جزئي.
(4561) حكم حبس مستأنف.
(44252) حكم غرامة.
(9793) حكم مخالفة. 

في مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط (4) تشكيلات عصابية، ضموا (8) متهمين، ارتكبوا (14) حادث متنوع.
في مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (293) قضية مخدرات بحوزة (313) متهم، ضُبط خلالها الآتى:
كمية من مخدر البانجو وزنت ( 90،893 كيلو جرام).
كمية من مخدر الحشيش وزنت ( 15،981 كيلو جرام).
كمية من مخدر الهيروين وزنت ( 6،854 كيلو جرام ).
كمية من مخدرى الأفيون والشابو وزنت ( 705 جرامات ).
كمية من مخدر الأستروكس وزنت ( 1،865 كيلو جرام).
كمية من مخدر الفودو وزنت ( 205 جرامات).
عدد (8357) قرصا مخدرا.

في مجال ضبط المتهمين والمراقبين والسجناء الهاربين: ضبط (76) متهما.
في مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (26) متهم لممارستهم أعمال البلطجة.
في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط (320) دراجة نارية مخالفة.
في مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها: إعادة ( 6 سيارات- دراجة نارية).
في مجال ضبط المخالفات المرورية والبيئة: ضبط (28546) مخالفة مرورية، (33) قضية بيئة.
في مجال فحص السائقين: فحص (149) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (12) منهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.
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الكلمات المفتاحية

الداخلية اسلحة نارية احكام قضائية

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