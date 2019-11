بأغنية Lose You To Love Me.. سيلينا جوميز تتصدر الأكثر بحثًا وتقترب من 23 مليون مشاهدة

تصدر فيديو كليب أغنية Lose You To Love Me، للمطربة الأمريكية سيلينا جوميز "تريند" الأكثر بحثًا عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، خلال الساعات الماضية، واقترب مقطع الفيديو من تجاوز 23 مليون مشاهدة، بعد أن طرحته من خلال قناتها الرسمية، منذ يومين، عبر "يوتيوب".



Lose You To Love Me تشعل مواقع التواصل الاجتماعي



تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو كليب أغنية Lose You To Love Me، خلال الساعات الماضية، وجاءت التعليقات إيجابية حول الأغنية، وعبر النشطاء عن إعجابهم بالفيديو كليب، وأداء سيلينا غوميز وكلمات وألحان الأغنية، بالإضافة إلى مشاهد تصوير الفيديو كليب.



نشرت الفنانة الشابة سيلينا جوميز من خلال حسابها الشخصي، بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، رسالة شكر لكل من ساندها خلال الفترة الماضية، ونشرت قائلة: "شكرًا لكم جميعًا على وقوفكم بجانبي، في الأوقات الجميلة والأوقات الصعبة، لا استطيع القيام بشىء دون دعمكم جميعًا، ولا يمكنني الانتظار حتى ابدأ مغامرتي القادمة معكم".



نبذة عن المطربة سيلينا



سيلينا جوميز مغنية وممثلة أمريكية، تبلغ من العمر 27 عامًا، عرفها الجمهور من خلال مشاركتها في مسلسل ديزني، وقدمت خلاله دور أليكس روسو، بالإضافة إلى التمثيل فهي تهتم بتقديم أغاني موسيقي الـ"بوب"، وقد أسستْ فرقة "سيلينا غوميز أند ذا سين".



أبرز أفلام سيلينا جوميز



شاركت سيلينا جوميز في عدد من الأفلام الناجحة، أبرزها "رامونا وبيزس بيزس "، و"ونت كارلو جرايس آن بينيت"، وفي عام 2012 شاركت في فيلمين، الأول كان "فندق ترانسلفانيا"، والثاني"أجازات الربيع"، وتوالت بعد ذلك أعمالها السينمائية، أبرزها "أفتر شوك"، و"الفرار"، وفي عام 2015 شاركت في الجزء الثاني من فيلم

"فندق ترانسلفانيا".



أبرز أغاني سيلينا جوميز



قدمت سيلينا جوميز عددًا كبيرًا من الأغاني الناجحة، أبرزها Cruella de Vil، وقد طرحتها على طريقة الفيديو كليب عام 2008، من إنتاج شركة "ديزني"، وبعد ذلك طرحت أغنية ،Tell Me Something I Don't Know، وجاءت الأغنية خلال فيلم Another Cinderella Story، وشاركت فيه كممثلة عام 2009.

توالت بعد ذلك أعمال سيلينا غوميز الغنائية، فقدمت إحدى أشهر أغانيها One And The Same، خلال فيلم "برنامج حماية الأميرة"، وسجلت أغاني مسلسلها "ويزردز أوف ويفرلي بليس"، وأغنية منفردة بعنوان Magic.



أهم ألبومات سيلينا جوميز



قدمت سيلينا جوميز عددًا من الألبومات الناجحة، اشتركت خلال هذه الألبومات مع عدد من نجوم الغناء العالميين، وكان أول ألبوم لها مع المغني ذا سين في كليب "قبل وقل"، وصدر في 29 سبتمبر عام 2009، وحصل على نسبة مبيعات عالية.



توالت بعد ذلك ألبوماتها، أبرزها "سنة بلا مطر" عام 2010، وحصل على المركز الرابع في تصنيف الـ"بيلبورد"، بعد ذلك طرحت ألبوم "عندما تغيب الشمس" في عام 2011، وحصل على المركز الثالث في تصنيف الـ"بيلبورد".



ألبومات سيلينا جوميز المنفردة



طرحت سيلينا جوميز عددًا من الألبومات المنفردة، أبرزها ألبوم "ستارز دانس" صدر عام 2013، وألبوم "لأجلك" صدر عام 2014، وألبوم "إحياء"، صدر في 9 أكتوبر 2015.