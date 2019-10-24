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سمير راغب: مصر تواجه حرب الفكر والكلمة والمعتقد

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 01:02 م
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الدكتور سمير راغب
الدكتور سمير راغب
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور سمير راغب، خبير استراتيجي، إنه لو كان تولد وعي حقيقي للمصرين في 25 يناير، كانت وفرت الدولة خسائر كثيرة فقدتها على مستوى الاقتصاد، والمستوى الخارجي، وغيره من المجالات، مضيفا أن مصر تواجه حرب الفكر والكلمة والمعتقد، تتطلب وجود جبهة داخلية لمواجهتها.

وأشار "راغب"، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الخميس، إلى أن قناة الجزيرة استعدت منذ 1995 لإحداث حالة من العبث بالوعي منذ 1995، حيث كانت ميزانية القناة 10 مليون ووصلت إلى 100 مليون في 2010.

وأضاف أنه تكونت حالة من الوعي الكاذب لدى المواطنين، حتى وصل إلى ردود فعل مبالغة من قبل المواطنين تصل إلى حرق سيارات الشرطة، منوها بأن نواجه فكر ومعتقد خاطىء، ولابد من تصحيحه عبر وسائل الإعلام لتشكيل حصانة لدى الجمهور.
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