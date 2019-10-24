Advertisements
Advertisements
Advertisements

وزير الطيران يتفقد مطار شرم الشيخ الدولي قبل التشغيل التجريبي لمبنى الركاب 2

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 12:55 م
Advertisements
الزيارة
الزيارة
احمد رفعت صديق
Advertisements
تفقد الفريق يونس المصري، وزير الطيران المدني، صباح اليوم، مطار شرم الشيخ الدولي؛ للوقوف على استعدادات المطار النهائية لاستقبال الموسم السياحي الشتوى الجديد وخاصة بعد قرار الحكومة البريطانية عودة رحلات الطيران المباشرة إلى مطار شرم الشيخ.

كما تابع الوزير الاستعدادات النهائية للتشغيل التجريبى لمبنى الركاب (2) بالمطار بعد الإنتهاء من أعمال التطوير ورفع الكفاءة والذى ياتى فى اطار خطة وزارة الطيران المدنى لاستيعاب الأعداد المتزايدة للركاب وخصوصًا في موسم الشتوى الحالي الذي من المتوقع أن يشهد حركة سياحية كبيرة بمدينة شرم الشيخ.

واستمع الوزير لشرح تفصيلي من الطيار وائل النشار، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات واللواء صادق شوري مدير مطار شرم الشيخ عن مراحل تطوير المبني تمهيدا للتشغيل التجريبى خلال الأيام القليلة المقبلة حيث أن مشروع توسعة مبني الركاب رقم (2) يهدف لزيادة الطاقة الاستيعابية الكلية للمطار من 7 ملايين راكب إلى 9 ملايين راكب سنويا ومن المقرر زيادتها فيما بعد لتصل سعة المطار إلى 20 مليون راكب سنويا.

كما شملت عمليات التطوير بالمطار تطوير المنظومة الأمنية داخل وخارج المطار وكذلك الأسوار الخارجية وتركيب أنظمة كاميرات مراقبة حديثة وكاونترات جوازات للتأكد من انتظام التشغيل خاصة في ظل الكثافة التي يشهدها المطار حاليا مما يساهم في انسيابية حركة السفر والوصول داخل المطار. 

كما تفقد وزير الطيران المدنى جميع مرافق المطار وغرفة كاميرات المراقبة واطمئن على الخدمات المقدمة للمسافرين وبخاصة مرحلة انهاء اجراءات السفر والوصول.

وفي ختام الزيارة قدم الفريق يونس المصرى الشكر لجميع العاملين بالمطار على ما يبذلونه فى اداء المهام المنوط بهم خلال الفترة الماضية وهنأهم علي اجتياز مراحل تجديد ترخيص مطار شرم الشيخ من قبل سلطة الطيران المدني وحثهم على مضاعفة المجهود والاستمرار في العمل من اجل توفير خدمات شاملة لجميع المسافرين من وإلى المطار. ويأتي مشروع مبنى الركاب (2) بمطار شرم الشيخ الدولي ضمن مشروعات وزارة الطيران المدني لتطوير المطارات المصرية ورفع كفاءة البنية التحتية وزيادة القدرة الاستيعابية بها وتزويدها بأحدث الأنظمة التكنولوجية العالمية وتقديم أفضل الخدمات للمسافرين والتي تتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030 في تطوير منظومة صناعة النقل الجوي بجمهورية مصر العربية.
وزير الطيران يتفقد مطار شرم الشيخ الدولي قبل التشغيل التجريبي لمبنى الركاب 2
وزير الطيران يتفقد مطار شرم الشيخ الدولي قبل التشغيل التجريبي لمبنى الركاب 2
وزير الطيران يتفقد مطار شرم الشيخ الدولي قبل التشغيل التجريبي لمبنى الركاب 2
وزير الطيران يتفقد مطار شرم الشيخ الدولي قبل التشغيل التجريبي لمبنى الركاب 2
وزير الطيران يتفقد مطار شرم الشيخ الدولي قبل التشغيل التجريبي لمبنى الركاب 2
وزير الطيران يتفقد مطار شرم الشيخ الدولي قبل التشغيل التجريبي لمبنى الركاب 2
Advertisements

أخبار تهمك

محمود الخطيب يحرج الجنايني

منذ ساعتين و 38 دقيقة

«كورة ستار NOW» مشاهدة مباراة ليفربول ضد جينك بث مباشر KORAONLINE كورة لايف I7SRY يلا شوت PLUS رابط ماتش ليفربول NOW

منذ حوالي 16 ساعة

« يلا شووت NOW» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون Yalla BeIN يلا شوت بث مباشر KORA LIVE كورة جول PLUS رابط ماتش الزمالك

الآن

نجم الأهلي على رادار أستون فيلا

منذ حوالي 12 ساعة

يلا شوت ON SPORT «مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر ZAMALEK مجانًا مشاهدة الزمالك الآن NOW»

الآن

« يلا شوت NOW» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر kora star كورة لايف i7sry رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع LIVE

الآن

عاجل.. كواليس إصابة محمد محمود في قدمه الثانية أثناء التدريب

منذ ساعتين و 28 دقيقة

شاهد.. مقاطع فيديو تفضح تناقضات الهارب هشام عبدالله

منذ حوالي 6 ساعات

«LIVE يلا شوت» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر رابط يوتيوب KORA ON LINE كورة لايف رابط ماتش اليوم الزمالك NOW

الآن

« كورة ON لاين» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر ON SPORT المفتوحة KORA LIVE هدف الزمالك رابط ماتش الزمالك NOW

الآن

تركي آل الشيخ يعرض علاج محمد محمود على حسابه الشخصي

منذ حوالي 9 ساعات

الزمالك يدخل في مفاوضات مع حجازي واللاعب يرد

منذ حوالي 12 ساعة

تصريح قوي لوزيرة التضامن بشأن العلاوات الخمس.. وبشرى تنتظر أصحاب المعاشات

منذ حوالي 12 ساعة

يلا شوت - كورة اون لاين مشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول وجينك اليوم 23-10-2019 في دوري أبطال أوروبا بمشاركة محمد صلاح NOW

منذ حوالي 15 ساعة

خالد أبو بكر يكشف كواليس إعجاب الرئيس الروسي بكرافت "السيسي"

منذ حوالي 4 ساعات

يلا شوت PLUS مشاهدة مباراة جينك وليفربول بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش LIVER POOL الآن NOW

منذ حوالي 16 ساعة
ads
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
07:40 م

«LIVE يلا شوت» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر رابط يوتيوب KORA ON LINE كورة لايف رابط ماتش اليوم الزمالك NOW

« كورة ON لاين» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر ON SPORT المفتوحة KORA LIVE هدف الزمالك رابط ماتش الزمالك NOW

07:41 م

محمود الخطيب يحرج الجنايني

10:32 ص

يلا شوت ON SPORT «مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر ZAMALEK مجانًا مشاهدة الزمالك الآن NOW»

07:43 م

« يلا شووت NOW» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون Yalla BeIN يلا شوت بث مباشر KORA LIVE كورة جول PLUS رابط ماتش الزمالك

07:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون البنوك.. توقيت صادم وجدل مستمر

مصطفي ثابت
مصطفي ثابت

مصطفى ثابت يكتب: شكرًا لكم..

حماد عبدالله
حماد عبدالله

د. حماد عبدالله يكتب: حتمية عودة "لافته" شقة للإيجار!!

DMCA.com Protection Status