وزير الطيران يتفقد مطار شرم الشيخ الدولي قبل التشغيل التجريبي لمبنى الركاب 2





كما تابع الوزير الاستعدادات النهائية للتشغيل التجريبى لمبنى الركاب (2) بالمطار بعد الإنتهاء من أعمال التطوير ورفع الكفاءة والذى ياتى فى اطار خطة وزارة الطيران المدنى لاستيعاب الأعداد المتزايدة للركاب وخصوصًا في موسم الشتوى الحالي الذي من المتوقع أن يشهد حركة سياحية كبيرة بمدينة شرم الشيخ.





واستمع الوزير لشرح تفصيلي من الطيار وائل النشار، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات واللواء صادق شوري مدير مطار شرم الشيخ عن مراحل تطوير المبني تمهيدا للتشغيل التجريبى خلال الأيام القليلة المقبلة حيث أن مشروع توسعة مبني الركاب رقم (2) يهدف لزيادة الطاقة الاستيعابية الكلية للمطار من 7 ملايين راكب إلى 9 ملايين راكب سنويا ومن المقرر زيادتها فيما بعد لتصل سعة المطار إلى 20 مليون راكب سنويا.





كما شملت عمليات التطوير بالمطار تطوير المنظومة الأمنية داخل وخارج المطار وكذلك الأسوار الخارجية وتركيب أنظمة كاميرات مراقبة حديثة وكاونترات جوازات للتأكد من انتظام التشغيل خاصة في ظل الكثافة التي يشهدها المطار حاليا مما يساهم في انسيابية حركة السفر والوصول داخل المطار.





كما تفقد وزير الطيران المدنى جميع مرافق المطار وغرفة كاميرات المراقبة واطمئن على الخدمات المقدمة للمسافرين وبخاصة مرحلة انهاء اجراءات السفر والوصول.





وفي ختام الزيارة قدم الفريق يونس المصرى الشكر لجميع العاملين بالمطار على ما يبذلونه فى اداء المهام المنوط بهم خلال الفترة الماضية وهنأهم علي اجتياز مراحل تجديد ترخيص مطار شرم الشيخ من قبل سلطة الطيران المدني وحثهم على مضاعفة المجهود والاستمرار في العمل من اجل توفير خدمات شاملة لجميع المسافرين من وإلى المطار. ويأتي مشروع مبنى الركاب (2) بمطار شرم الشيخ الدولي ضمن مشروعات وزارة الطيران المدني لتطوير المطارات المصرية ورفع كفاءة البنية التحتية وزيادة القدرة الاستيعابية بها وتزويدها بأحدث الأنظمة التكنولوجية العالمية وتقديم أفضل الخدمات للمسافرين والتي تتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030 في تطوير منظومة صناعة النقل الجوي بجمهورية مصر العربية.

تفقد الفريق يونس المصري، وزير الطيران المدني، صباح اليوم، مطار شرم الشيخ الدولي؛ للوقوف على استعدادات المطار النهائية لاستقبال الموسم السياحي الشتوى الجديد وخاصة بعد قرار الحكومة البريطانية عودة رحلات الطيران المباشرة إلى مطار شرم الشيخ.