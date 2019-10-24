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إخلاء سبيل متهمين في إعادة محاكمة "بديع" و71 آخرين بـ"اقتحام قسم العرب"

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 12:51 م
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محكمة
محكمة
مـروة هيـكل
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أجلت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، إعادة محاكمة محمد بديع و70 آخرين من قيادات جماعة الإخوان، بينهم 61 متهما محبوسين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام قسم شرطة العرب" لجلسة 28 نوفمبر لمرافعة الدفاع، مع إخلاء سبيل كل من أحمد غريب ومحمد محمود.

صدر القرار برئاسة المستشار سامي محمود عبد الرحيم رئيس المحكمة وعضوية المستشارين سامح عثمان يوسف ومحمد زكي العطار وعضو النيابة العامة عمرو تاج الدين وسكرتارية عصام سليم وإيهاب محمد علي.

وكانت النيابة قد نسبت للمتهمين بأنهم في الفترة من 16 أغسطس 2013 بدائرة قسم شرطة العرب بمحافظة بورسعيد اشترك من الأول حتى التاسع في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء عملهم بالقوة والعنف حال حمل بعضهم اسلحة نارية وبيضاء وقنابل مولوتوف مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص وتجمع المتهمون وآخرون مجهولون من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين والموالين لهم عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة وتوجهوا للمنشات الشرطية قسم شرطة العرب حاملين الأسلحة النارية والأدوات المعدة للاعتداء على الأشخاص إلى أن وصلوا حتى باغتوا المجني عليهم بالاعتداء بتلك الأسلحة والأدوات مما ترتب عليه تعريض حياة المجني عليهم وسلامتهم وأموالهم للخطر وتكدير الأمن والسلم العام وقد اقترنت جريمتهم بجناية القتل العمد في حق رجال الشرطة.
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الكلمات المفتاحية

بديع اقتحام قسم العرب اخلاء سبيل

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