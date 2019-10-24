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بهوت شورت وجاكيت.. دارين حداد تشعل الـ"إنستجرام"

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 12:48 م
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دارين حداد
دارين حداد
رشا عادل
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نشرت الفنانة دارين حداد، صورة جديدة لها، من خلال حسابها الرسمية، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام، ظهرت دارين، في الصورة بجاكيت أحمر وشورت أسود يبرز أنوثتها، وشعر منسدل ومكياج هادئ.

علقت دارين على الصورة قائلة:"بونچور بونچور"، ولاقت تفاعلًا كبيرًا من متابعيهاعبر مواقع التواصل الاجتماعي، فعلق أحد متابعيها قائلا:"بونچور ياقلبي"، وأضاف آخر "بونچور10 مرات ياقمر"، وتابع آخر"ليكي أحلي بونچور".

نبذة عن الفنانة دارين حداد

دارين حداد فنانة تونسية، اكتشف موهبتها في التمثيل، الفنان عادل إمام وشاركت معه في العديد من الأفلام المصرية، من ضمنهم "الفيل الأزرق"، و"حملة فريزر"، و"سعيكم مشكور يابو"، وبالإضافة إلى مشاركتها في عدد من الأعمال الدرامية من ضمنهم مسلسل "فرتيجو"، و"فرقة ناجي عطاالله"، مع "الزعيم" عادل إمام"، وكانت أخر أعملها التليفزيونية مسلسل "نصيبي وقسمتك"، و"في غمضة عين".

جدير بالذكر أن دارين التحقت في الفتره الأخيرة، بفريق "مسرح مصر"، بقياة الفنان أشرف عبد الباقي، وكانت أخر أعمالها فيلم "علي بابا"، ودارت أحداثه في أطار من الكوميديا، وشارك في بطولته عدد من الفنانين، أبرزهم كريم فهمي، وأيتن عامر، وفراس سعيد، ومني ممدوح، وهو من إخراج وليد الحلفاوي، والإنتاج لأحمد السبكي، والسيناريو لكريم فهمي وفادي أبو السعود.


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بونجور بونجور ❤🇹🇳💐🤗

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الكلمات المفتاحية

ممثلين سوشيال ميديا دارين حداد الفجر الفن

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