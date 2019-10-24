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"نجع حمادي التعليمية": الاهتمام بالنشاط الرياضي للنهوض بالصحة النفسية والجسمانية للطلاب (صور)

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 12:47 م
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جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات
بسام عبدالحميد
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عقد أبوالوفا عبد السلام، مدير عام الإدارة التعليمية بنجع حمادي، شمالي قنا، اجتماعًا بحضور حسن عوض، موجه عام التربية الرياضية، ومحمد يوسف، موجه اول التربية الرياضية، على غرار ورشة تدريبية خاصة بموجهي التربية الرياضية بالإدارة، مع معلمي التربية الرياضية بالمرحلة الثانوية والفنية.

وأكد مدير عام الإدارة التعليمية بنجع حمادي، تشديد المديرية للاهتمام بالنشاط الرياضي بالمدارس، موجهًا الشكر للجميع على روح الجماعة والتعاون كفريق عمل واحد تحت مسمى اسرة التربية الرياضية، مما يضفي على الأنشطة الرياضية دورًا هامًا للنهوض بالصحة النفسية والجسمانية للطلاب.

كما وجه الشكر لكل من موجهي التربية الرياضية بنجع حمادي، وعلى رأسهم أشرف شاكر، وعلى يحي، وعصام صلاح، وعبد الرحيم حسن، ومحمود عبد العظيم، حازم نادي.

وكان ضمن الحضور تغريد حمادي، مدير مركز التدريب بالإدارة التعليمية بنجع حمادي، موجهًا الشكر لما يقوم به المركز من دورات تدريبية وورش عمل للنهوض بالعملية التعليمية.
"نجع حمادي التعليمية": الاهتمام بالنشاط الرياضي للنهوض بالصحة النفسية والجسمانية للطلاب (صور)
"نجع حمادي التعليمية": الاهتمام بالنشاط الرياضي للنهوض بالصحة النفسية والجسمانية للطلاب (صور)
"نجع حمادي التعليمية": الاهتمام بالنشاط الرياضي للنهوض بالصحة النفسية والجسمانية للطلاب (صور)
"نجع حمادي التعليمية": الاهتمام بالنشاط الرياضي للنهوض بالصحة النفسية والجسمانية للطلاب (صور)
"نجع حمادي التعليمية": الاهتمام بالنشاط الرياضي للنهوض بالصحة النفسية والجسمانية للطلاب (صور)
"نجع حمادي التعليمية": الاهتمام بالنشاط الرياضي للنهوض بالصحة النفسية والجسمانية للطلاب (صور)
"نجع حمادي التعليمية": الاهتمام بالنشاط الرياضي للنهوض بالصحة النفسية والجسمانية للطلاب (صور)
"نجع حمادي التعليمية": الاهتمام بالنشاط الرياضي للنهوض بالصحة النفسية والجسمانية للطلاب (صور)
"نجع حمادي التعليمية": الاهتمام بالنشاط الرياضي للنهوض بالصحة النفسية والجسمانية للطلاب (صور)
"نجع حمادي التعليمية": الاهتمام بالنشاط الرياضي للنهوض بالصحة النفسية والجسمانية للطلاب (صور)
"نجع حمادي التعليمية": الاهتمام بالنشاط الرياضي للنهوض بالصحة النفسية والجسمانية للطلاب (صور)
"نجع حمادي التعليمية": الاهتمام بالنشاط الرياضي للنهوض بالصحة النفسية والجسمانية للطلاب (صور)
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