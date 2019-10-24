سفيرنا بموسكو: مصر الشريك الأول والأساسي لروسيا في إفريقيا

قال السفير إيهاب يوسف، سفير مصر في روسيا، إن اليوم سيشهد توقيع مذكرتين تفاهم عقب الجلسة الثانية من قمة "روسيا – إفريقيا"، المذكرة الأولى بين روسيا الاتحادية ومفوضية الاتحاد الإفريقي، والثانية بين مفوضية الاتحاد الإفريقي ومفوضية الاتحاد الأوراسي، ويعقبها مؤتمر صحفي للرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.



وأضاف "يوسف"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباحك مصري" المذاع على فضائية "mbc مصر 2"، اليوم الخميس، أن مصر تعتبر الشريك الأول والأساسي والبوابة الرئيسية لروسيا للقارة الإفريقية، ونحو 40% من حجم التجارة الخارجية الروسية مع إفريقيا تتم مع مصر وحدها، وهناك العديد من الشراكات العميقة والواسعة بين مصر وروسيا.



وتابع سفير مصر في روسيا، أن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، برئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، على هامش القمة استمر لفترة وتم تبادل الآراء خلاله وسوف يصدر بيان بتفاصيل هذا اللقاء.

