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مشتريات "المصريين "و"الأجانب " تقود البورصة للصعود وتربح 4 مليار جنيه بمنتصف التعاملات

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 12:20 م
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البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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واصلت مؤشرات البورصة المصرية ، صعودها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، على صعود جماعى لكافة المؤشرات،بدعم من مشتريات الأجانب والمصريين ، والتي سجلت في تلك اللحظات نحو 8.7 مليون جنيه و1.6 مليون جنيه وربح رأس المال السوقى في تلك الساعات من التداول نحو 4 مليار جنيه ليصل عند مستوى 714.2 مليار جنيه.


اخبار مؤشرات البورصة المصرية 

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية وصعد مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.65% ليصل بالتعاملات الصباحية إلى مستوى 14217.8 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.5% ليصل مستوى 531.3 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.54% ليصل إلى مستوى 1407.6 نقطة.


أخبار البورصة المصرية أمس الأربعاء 

وأنهت البورصة المصرية، تعاملات أمس لأربعاء علي تراجع جماعي للمؤشرات ، تحت ضغوط كبيرة من مبيعات الأجانب ، فيما إتجهت تعاملات المصريين والعرب للشراء ،

وبلغت التداولات بـ  433.9 مليون جنيه ، وفقد رأس المال السوقى بقيمة 4.4 مليار جنيه مغلقلاً عند مستوى 710.237 مليار جنيه ، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 14126 نقطة ، وتابعه في الهبوط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.21% ليغلق عند مستوى 528 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 1400 نقطة، وتراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.53% ليغلق عند عند مستوى 472 نقطة. تعاملات المستثمرين في البورصة المصرية.

وإستحوذ المصريين على نسبة 73.53% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 34.21% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 65.78%. ومال صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 15 مليون جنيه، 7 ملايين جنيه، 9.6 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 186 ألف جنيه، 20.2 مليون جنيه، 11.2 مليون جنيه، على التوالى.

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