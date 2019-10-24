صدمه أتوبيس.. وفاة عامل أثناء كسحه مياه الأمطار في الإسكندرية

لقي عامل نظافة مصرعه بعدما صدمه أتوبيس نقل العام، اليوم الخميس، أثناء قيامه بكسح مياه الأمطار بشارع مسجد سيدى بشر شرقي محافظة الإسكندرية.



تلقى قسم شرطة أول المنتزه بلاغا يفيد وجود حادث تصادم أمام العقار رقم 43 شارع مسجد سيدى بشر، وانتقل ضباط القسم رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث.



وتبين من الفحص وجود جثة المدعو إبراهيم عبيد عبيد مسعود 43 عاما، عامل نظافة بشركة نهضة مصر للخدمات البيئية، مقيم عزبة حجاج بمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة.



وبمناظرة الجثة تبين وجود إصابات بكسور بمختلف أنحاء الجسم وعظام الجمجمة ونزيف من الأنف، وجرى نقل الجثة بسيارة الإسعاف إلى مشرحة مستشفى شرق المدينة.



وكشفت التحريات أنه أثناء قيام المذكور بكسح مياه الأمطار بالشارع المشار إليه صدمه أتوبيس نقل عام رقم" س ون 1657" خط 513 "سيدي بشر – محطة مصر" قيادة المدعو"إ.م.ع".



تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة أول المنتزه، وجارى العرض على النيابة العامة للتحقيق.