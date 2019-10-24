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ختام الحزمة التدريبية للمراجعة الخارجية بـ"تعليم" الفيوم

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 12:30 م
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اللقاء
اللقاء
ريهام على
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شهد الأستاذ محمد عبدالله وكيل تعليم الفيوم، اليوم الخميس، ختام البرنامج التدريبي " الحزمة التدريبية للمراجعة الخارجية " بمركز مصادر التعلم بديوان المديرية، بحضور الدكتور مراد أحمد حسن مدير عام التعليم العام، والدكتور طاهر العدلي المدرب بالهيئة القومية لجودة التعليم والاعتماد.

وجاء ذلك فى إطار التعاون المشترك بين مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، والهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد،

ويتم التدريب على المحور الثالث "المراجعة الخارجية لمؤسسات التعليم قبل الجامعي"، ويشمل البرنامج التدريبي ثلاثة محاور أساسية وهي (التقييم الذاتي، ونواتج التعلم، والمراجعة الخارجية)، ويهدف التدريب اعداد وتأهيل المتدربين لأعمال المراجعة الخارجيه لمؤسسات التعليم قبل الجامعى وفق معايير ومؤشرات الهيئة القومية للجودة.

أشاد وكيل تعليم الفيوم، بالجهد المتميز المبذول في العمل، وقدم رسالة شكر وتقدير لمركز مصادر التعلم والمدرب والمتدربين للانضباط في التدريب.

كما قدم رسالة شكر للهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد للتعاون المشترك بين المديرية والهيئة في عقد البرامج التدريبية والارتقاء بمستوى العملية التعليمية.
ختام الحزمة التدريبية للمراجعة الخارجية بـ"تعليم" الفيوم
ختام الحزمة التدريبية للمراجعة الخارجية بـ"تعليم" الفيوم
ختام الحزمة التدريبية للمراجعة الخارجية بـ"تعليم" الفيوم
ختام الحزمة التدريبية للمراجعة الخارجية بـ"تعليم" الفيوم
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