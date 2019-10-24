موهبة ريال مدريد تخطف قلب زيدان

سلطت صحيفة الماركا الإسبانية الضوء على الظهور المميز الذي ظهر به رودريغو لاعب ريال مدريد في مباراة الفريق الملكي الماضية أمام جالطة سراي بدروي الأبطال.



وكان الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد قد أقحم اللعب الشاب صاحب الـ18 ربيعًا في التشكيل الأساسي أمام جالطة سراي في المباراة التي انتصر فيها رجال مدريد بهدف دون رد.



وحقق ريال مدريد الفوز الأول له في نسخة دوري أبطال أوروبا الحالية بعدما خسر في الجولة الأولى أمام باريس سان جيرمان 0-3 وتعادل في الثانية على ملعبه أمام كلوب بروج البلجيكي 2-2.



وقالت الصحيفة بأن رودريغو استطاع خطف قلب زيدان لسببين، السبب الأول هي مهارته الفنية وتحركه بالكرة، والسبب الثاني تواضعه مع الفريق وكذلك الالتزام التكتيكي.



وأضافت الصحيفة بأنه منذ مباراته الأولى ضد بايرن ميونخ والذي سجل فيها هدفًا رائعًا، مرورًا بـ أوساسونا، وهو يعلم بأن وصوله للفريق الملكي يعني الكثير ويجب عليه الاستمرار على هذا النحو.



وتابعت ماركا بأن هدفه هو النجاح مع الفريق الملكي، لكنه ليس في عجلة من أمره، فهو يؤمن باستراتيجية زيدان وزيدان يؤمن في إمكانيات البرازيلي، والفرنسي انتظر الوقت المناسب لتسخير البيئة الملائمة من أجل رودريغو، وأصبحت لديه الآن مكانة عالية في الفريق الأول.