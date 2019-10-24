أرسنال يقدم عرضا رسميا لنجم ريال مدريد.. والملكي يرد

يبذل نادي أرسنال جهود كبيرة الفترة الحالية لضم نجم نادي ريال مدريد بشكل نهائي لصفوف الفريق ولكن هناك عقبة واحده تعطل الصفقة.





أرسنال يرغب في ضم سيبايوس بشكل نهائي

وأكدت تقارير صحفية عديدة أن نادي أرسنال يرغب في التعاقد مع الإسباني داني سيبايوس لاعب وسط الفريق والمعار من صفوف نادي ريال مدريد بشكل نهائي.





أرسنال يقدم عرض لضم نجم ريال مدريد

وكشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادي أرسنال فدم عرض رسمي إلى نادي ريال مدريد لضم سيبايوس بشكل نهائي.





وأكدت التقاربر أن العرض الذي قدمه أرسنال إلى نادي ريال مدريد لضم نجم الفريق يبلغ حوالى 25 مليون جنية إسترليني.





رد ريال مدريد على عرض أرسنال

وذكرت التقارير أن نادي ريال مدريد رفض ترض أرسنال لضم داني سيبايوس حيث يرغب النادي في الحصول على ما لا يقل عن 30 مليون جنية إسترليني للموافقة على بيع اللاعب بشكل نهائي.





انضمام سيبايوس إلى أرسنال

يذكر أن سيبايوس كان قد انضم لصفوف نادي أرسنال خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية لمدة موسم على سبيل الإعارة ولكن ظهرت رغبة لدى الجانرز في ضمه بشكل نهائي بسبب مستواه الرائع الذي ظهر به.





مشاركات سيبايوس مع أرسنال

وقد شارك داني سيبايوس في 13 مباراة حتى الآن مع نادي أرسنال خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم هدف وحيد وصنع هدفين آخرين.





موعد مباراة أرسنال القادمة

ويستعد نادي أرسنال لمواجهة نظيره نادي غيماريش اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي.