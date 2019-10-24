مصر تشارك فى إجتماعات للمبادرة الأفريقية للطاقة المتجددة AREI المنعقدة بباريس

استمرارًا لسياسة الحكومة المصرية لدعم وتعزيز التعاون مع الدول الأفريقية لتحقيق النفع لكافة الأطراف والاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة الهائلة الموجودة بالقارة السمراء.





يتوجه محمد موسى عمران وكيل أول الوزارة للبحوث والتخطيط ومتابعة الهيئات - عضو اللجنة الفنية للمبادرة الافريقية للطاقة المتجددة ‏AREI‏ ونقطة الاتصال عن مصر وإقليم شمال إفريقيا ـ إلى العاصمة الفرنسية باريس، وذلك للمشاركة في الاجتماعات التحضيرية للجنة الفنية للمبادرة والاجتماع المشترك للمبادرة الأفريقية للطاقة المتجددة AREI ومفوضية الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD والمزمع عقدهم خلال الفترة 26-30 أكتوبر الجارى.





أوضح عمران فى تصريحات له، أن الاجتماع المشترك يهدف إلي تقييم التنفيذ الناجح للمرحلة الأولى من مبادرة الـ AREI وكذا وضع الأساس لتنفيذ المرحلة الثانية منها خلال (2020 - 2030).





واضاف أنه سيتم التركيز بشكل خاص على بناء شراكات دولية وتعبئة المزيد من استثمارات القطاع الخاص في الطاقات المتجددة بالإضافة إلى مشاركة أصحاب المصلحة المتعددين في تنفيذ المبادرة.





كما اضاف أن أجندة الاجتماع تتضمن استعراض النتائج المحققة خلال المرحلة الأولي من المبادرة ،وكذلك استعراض الأدوات التمويلية الجديدة في مجال الطاقات المتجددة ، مناقشة دور القطاع الخاص في تحقيق أهداف المرحلة الثانية من المبادرة ، أهمية الدور الشامل للمؤسسات العاملة في قطاع الطاقة المتجددة ، بالإضافة إلى دور المنظمات غير الحكومية والجمعيات في تطوير الطاقات المتجددة في إفريقيا.





هذا وسوف تجتمع اللجنة الفنية بداية من يوم 25 أكتوبر 2019 للتحضير للاجتماع المشترك، كما سيتم عقد اجتماع أخر يوم 30/10/2019 - بعد إنتهاء الاجتماع المشترك - للاجتماع مع ألفا كوندي – رئيس جمهورية غينيا، وكذا لصياغة وإعداد التقرير النهائي للإجتماع.









وجدير بالذكر أنه سيتم عقد الاجتماع المشترك برئاسة البروفيسي ألفا كوندي – رئيس جمهورية غينيا وبمشاركة أعضاء اللجنة الفنية للمبادرة وممثلي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومفوضية الاتحاد الأوروبي وشركات القطاع الخاص بالإضافة إلي سفراء الدول الإفريقية في أوروبا.



