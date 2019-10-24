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محمد الشرنوبي يغني "سلام وأنا همشي من سكات" بصحبة محمود حجازي

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 12:16 م
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بوابة الفجر
روان هيثم محمد
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نشر الفنان محمد الشرنوبي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مقطع فيديو بصحبه الفنان محمود حجازي، وهو يغني أغنية "سلام وانا همشي من سكات" .


وعلق "الشرنوبي"، على الفيديو قائلاً: "سلام وأنا همشي من سكات، ودموع أملي فيك يا حلم بسرعة فات، لما إتعشمت بيك جاية بسلم عليك، ودعني بإهتمام، محمد الشرنوبي، أبو العروسة". 


علق أحد المتابعين عليه قائلاً : الله عليك يا شرنوبي فنان وصاحب أجمل صوت.

بدأ " الشرنوبي " أول عمل فني له في مسلسل " وكالة عطية " عام 2008 م، ثم ظهر بعد ذلك في أول عمل سينيمائي له في فيلم "السفاح"، وشارك بعد ذلك في العديد من المسلسلات منها : "زي الورد، الشوارع الخفية، الداعية، قصة حب، سرايا عابدين، لا تطفئ الشمس، كإنه إمبارح".


تدور قصة مسلسل " كإنه إمبارح " عائلة تبحث عن ابنها الضائع والذي تم اختطافه منذ حوالي 20 عام ،وتكون الام حزينه وشاردة لكن لم تيأس من البحث عن ابنها ولديها الاحساس الخفي بأنها ستجده يوما ما ، و يحاول أن الاب يرضي زوجته وان يصل إلى مكان ابنه حتى بعد كل هذه المدة ، الاخ والاخت التائهين وسط هذه الحياه ما بين ام تعيش معهم بنصف قلب ونصف عقل وايضا اب منشغل ومهموم بالبحث الدائم عن ابنه وايضا محاولة ارضاء الزوجة.

شارك في بطولة مسلسل " كإنه إمبارح " محمد الشرنوبي ، رانيا يوسف ، أحمد وفيق ، أحمد خليل ، محمود مسعود ، وفاء صادق ، حنان سليمان ، محمد سليمان ، خالد أنور ، هدى المفتي ، مايان السيد ، أسماء جلال ، حازم ايهاب ، هاجر أحمد.

سلام وأنا همشي من سكات.. وبودع أملي فيك يا حلم بسرعة فات، لما اتعشمت بيك جاية بسلم عليك.. ودعني بـ اهتمام 🎵♥️ #محمد_الشرنوبي #أبو_العروسة @Sharnouby pic.twitter.com/A59bZAhrkg
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الكلمات المفتاحية

محمود حجازي الشرنوبي الشركة المسئولة اخبار الفنانين اخبار الفن أغنية سلام

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