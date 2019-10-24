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الكهرباء تشهد إحتفالية تخريج 28 متدرباً من 15 دولة إفريقية

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 12:13 م
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بوابة الفجر
محمد صلاح
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فى إطار الإهتمام الكبير الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة للتدريب ولبناء كوادر فى مختلف مجالات الكهرباء والطاقات المتجددة تكون قادرة على تشغيل وصيانة المنظومة الكهربائية وذلك من خلال إعداد برامج تدريب الدول للأفريقية. 

شهد، صباح اليوم الخميس، المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر وعدد من قيادات القطاع إحتفالية تخريج عدد 28 متدرباً من 15 دولة إفريقية  من كل من أنجولا ، بوركينا فاسو ، جزر القمر ، جيبوتى ، الجابون ، غينيا ، كينيا ن مدغشقر ، ملاوى ، مالى ، موزمبيق ، نيجيريا ، سيشيل ،الصومال ، وتوجو   ، وذلك فى البرنامج التدريبى تحت عنوان " إدارة شبكات التوزيع  " .

أكد دسوقى أن مصر تقدر الجذور الأفريقية وتدرك جيداً التحديات المشتركة التي تواجه القارة، معرباً عن حرص مصر الدائم على العمل المشترك مع دول القارة الأفريقية من أجل تحقيق الخطط الطموحة والحق الشرعى لكافة دول القارة للتمتع بالسلام، الاستقرار، الرخاء والتنمية المستدامة.

وفى إطار التعاون الثنائى بين وزارة الخارجية المصرية والممثلة فى الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية ، ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والممثلة فى الشركة القابضة لكهرباء مصر أخذ قطاع الكهرباء المصرى نصب أعينه مشروعات التعاون مع الدول الأفريقية من خلال عدد من البرامج التدريبية لرفع كفاءة القدرات البشرية والدعم الفنى فى مجالات الكهرباء المختلفة.

كما أكد أن قطاع الكهرباء يستمر فى تقديم الدورات التدريبية، والدعم الفنى وإيفاد الخبراء للدول الإفريقية الشقيقة من أجل دعم وتقوية وتعزيز التعاون فى مجالات الكهرباء للوفاء بأهداف التنمية وتحقيق النفع لكافة الأطراف .

وأعرب عن أمله فى قيام السادة المتدربين بنقل المعرفة والمهارات التى اكتسبوها من البرامج التدريبية مع زملائهم لتحقيق الاستفادة القصوى وتحسين الوضع الحالى لقطاع الكهرباء فى بلادهم ودعم وتشجيع العلاقات الثنائية بين كافة الدول الأفريقية.

وأعرب السادة المتدربون عن تقديرهم وعرفانهم للدور المتميز والجهود التى يبذلها قطاع الكهرباء والطاقة المصرى فى إعداد وتنظيم الدورات التدريبية لتحقيق الاستفادة القصوى منها مؤكدين على أنهم سيعملون على نقل الخبرة التى اكتسبوها من مصر إلى بلادهم والتى تم من خلالها المزج بين التدريب النظرى والعملى وكذلك الزيارات الميدانية لمشروعات الكهرباء على أرض مصر.



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