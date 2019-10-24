بالأرقام.. عدد وتوزيع مراكز تجميع القطن بمحافظتي الفيوم وبني سويف





حرصت وزارة قطاع الأعمال العام منذ الإعلان عن منظومة شراء القطن الجديدة على تواجد مراكز لتجميع القطن بالقرب من المزارعين حيث قامت بإنشاء ١٧ مركزا بكلا من محافظتى الفيوم وبني سويف.





وتوزع المراكز على مستوى المحافظتين حيث يوجد ٩ مركز تجميع بمحافظة الفيوم مقسمة كالتالي: ٢ في طامية، ٢ في سنورس، ٢ في اطسا، ومركز واحد في كلا من الفيوم وابشوي ويوسف الصديق.





أما بني سويف فيوجد بها ٨ مراكز تجميع موزعة كالتالي: ٢ في بنى سويف و ٢ فى اهناسيا، ومركز واحد في كل من الوسطى وناصر وببا والفشن.





ووفقاً للمنظومة الجديدة يتم استلام الأقطان من المزارعين بمراكز للتجميع وعددها 17 مركزا منتشرة في المحافظتين تم تحديد مواقعها وفقا للمساحات المنزرعة بالقطن، وتتولى إدارتها إحدى شركات الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.





ارتفعت كميات الأقطان المشتراة من قبل شركات تجارة وحليج الأقطان التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام من المزارعين في الفيوم وبني سويف، حيث بلغت نحو 117 ألف قنطار بقيمة إجمالية 237 مليون جنيه، وذلك منذ بدء تطبيق منظومة التجارة الجديدة في المحافظتين بالتزامن مع موسم الجني في أغسطس الماضي.





يأتي هذا في إطار استمرار تفعيل المنظومة الجديدة لتجارة القطن بنظام المزاد، والتي تطبق تجريبيا في محافظتي الفيوم وبنى سويف للموسم الحالي 2019.





وتعمل المنظومة الجديدة على مواجهة السلبيات في النظام السابق للتداول والتغلب عليها، حيث يقوم المزارعون بتسليم الأقطان - مباشرة ودون وسطاء - لمراكز التجميع لإجراء مزادات عليها بما يحقق الشفافية في عملية البيع وكذلك ضمان أعلى عائد للمزارعين.





ووفقا للمنظومة الجديدة، تلتزم الشركة الراسي عليها المزاد بسداد 70% من ثمن المحصول للمزارع فور انتهاء المزاد، والـ30% المتبقية خلال أسبوع من إجراء المزاد بعد تحديد معدل التصافي وفروق الرتب.





ويضمن النظام الجديد لتجارة القطن سعرا عادلا للمزارعين وذلك من خلال إجراء مزادات علنية على الأقطان، ويتم فتح المزاد بسعر أساسي يمثل متوسط السعر العالمي بين القطن الأمريكي طويل التيلة واندكس A، فيما لما تشارك شركات القطاع الخاص في هذه المنظومة والمزادات بدعوى ارتفاع سعر فتح المزاد.





وكان آخر مزاد تم إجراءه على كمية ٢٧٣٣٤ قنطار بقيمة حوالى 50 مليون جنيه. وقد بلغ متوسط سعر الشراء لإجمالي الكميات المشتراة حوالي 2000 جنيه للقنطار.





وكانت مراكز التجميع قد قامت بتوزيع أكياس مصنوعة من الجوت ودوبارة قطنية على المزارعين لتسليم هذه الأكياس معبأة بالأقطان ومحاكة بالدوبارة إلى المراكز تمهيدا لإجراء المزادات، وذلك بهدف الحفاظ على نظافة المحصول.



