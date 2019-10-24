عاجل.. صدمة جديدة للأهلي في إصابة مروان محسن

كشف الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن آخر التطورات الخاصة بمروان محسن مهاجم الفريق الأحمر والذي تعرض لكسر في عظم الوجه خلال مباراة الفريق أمام سموحة بالدوري المصري.









وأكد الجهاز الطبي أنه على الرغم من وصول القناع الخلص بمروان إلا أنه ليس جاهزًا بشكل كامل بسبب عدم التئام الكسر في عظم الوجه









وأضاف الجهاز الطبي أن التئام الكسر بشكل كامل هو شرط العودة للمشاركة في التدريبات بشكل كامل.









وأتم الجهاز الطبي أن اللاعب يحتاج لفترة من أسبوع إلى ١٠ أيام للتعافي بشكل كامل من الإصابة التي يعاني منها.