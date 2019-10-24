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روسيا: سنرسل 276 شرطيا عسكريا إضافيين و33 آلية إلى سوريا

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 11:19 ص
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سوريا
سوريا
وكالات
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أنها سترسل 276 شرطيًا عسكريًا إضافيين و33 آلية إلى سوريا خلال أسبوع، حسبما ذكرت قناة سكاي روسيا اليوم.

وشكر قائد قوات سوريا الديموقراطية، مظلوم عبدي، الجانب الروسي على الاتفاق، الذي عقده مع أنقرة حول إنسحاب قواته من شمال شرق سوريا، والذي نزع فتيل الحرب وجنّب المدنيين ويلاتها.

                              

ووفق لبيان، قال قائد قوات سوريا الديمقراطية، ، إنّ "وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو ورئيس أركان الجيش الروسي فاليري جيراسيموف، أجريا اتصالاً متلفزاً بعبدي أعرب خلاله الأخير عن شكره لموسكو، لعملها على نزع فتيل الحرب في مناطقنا وتجنيب المدنيين ويلاتها".


وقد وافقت تركيا، يوم الخميس الماضي، على وقف هجومها في سوريا لمدة خمسة أيام للسماح بانسحاب القوات الكردية من "منطقة آمنة" سعت تركيا طويلا للسيطرة عليها، وذلك في إطار اتفاق أشادت به إدارة الرئيس الأمريكي ووصفته تركيا بأنه انتصار كامل.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده أطلقت عملية عسكرية باسم "نبع السلام" شمال شرقي سوريا، "لتطهير هذه الأراضي من الإرهابيين" في إشارة إلى "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها أنقرة ذراعا لـ"حزب العمال الكردستاني" وتنشط ضمن "قوات سوريا الديمقراطية"، التي دعمتها الولايات المتحدة الأمريكية في إطار حملة محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي.

 

وجرى إطلاق هذه العملية، التي تعتبر الثالثة لتركيا في سوريا، بعد أشهر من مفاوضات غير ناجحة بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية حول إقامة "منطقة آمنة" شمال شرقي سوريا، لحل التوتر بين الجانب التركي والأكراد سلميا، لكن هذه الجهود لم تسفر عن تحقيق هذا الهدف بسبب خلافات بين الطرفين حول عمل هذه الآلية.


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الكلمات المفتاحية

وزارة الدفاع الروسية سوريا العلمية العسكرية التركية

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