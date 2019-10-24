وزير الصناعة: هناك فرصاً ضخمة للتعاون بين روسيا ودول إفريقيا في مجالات النقل





أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة اهمية الاستفادة من الخبرات الصناعية الروسية المتطورة واستغلال الموارد الطبيعية الافريقية الضخمة في إنشاء صناعات روسية افريقية مشتركة تلبي احتياجات القارة الافريقية وتصدر الفائض للاسواق الاقليمية والعالمية، مشيرا الي امكانية إنشاء المزيد من المناطق الصناعية الروسية بالقارة الافريقية تتضمن مختلف الصناعات الروسية وذلك علي غرار المنطقة الصناعية الروسية في مصر.





جاء ذلك خلال مشاركة الوزير بجلسة "آفاق جديدة للتعاون بين روسيا وافريقيا ... فرص إنشاء مناطق اقتصادية خاصة بالقارة الافريقية علي غرار المنطقة الصناعية الروسية في مصر " وذلك في اطار فعاليات قمة " روسيا- افريقيا " والمنعقدة بمدينة سوتشي الروسية خلال الفترة من 23-24 اكتوبر الجاري برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، حيث شارك بفعاليات الجلسة نائبة رئيس مجلس ادارة بنك التصدير والاستيراد الافريقي واندريه سليبنيف الرئيس التنفيذي لمركز الصادرات الروسي ويحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس





واشار الوزير الي اهمية المناطق الصناعية في تطوير منظومة الانتاج وسد ثغرات الانتاج والتوزيع وتقليل تكلفة النقل اللوجيستي والتكاليف الفنية بالاضافة الي دعم البعد الاجتماعي من خلال خلق فرص العمل الي جانب تنمية الاقتصاديات القومية لدول القارة الافريقية ، مشيرا الي ان انشاء المناطق الصناعية الروسية بالقارة الافريقية يسهم في تعزيز استثمارات القطاعين العام والخاص والنفاذ إلى اسواق خارجية جديدة.





ولفت نصار إلى اهمية تشجيع مشاركة دوائر الاعمال الروسية بمشروعات المنطقة الصناعية الروسية في مصر، مشيرا الي ان قطاع التعدين والصناعات القائمة عليه يعد أحد أهم القطاعات التي يمكن استغلالها في تدشين صناعات افريقية روسية متطورة تلبى احتياجات السوق الافريقي وتصدر للأسواق العالمية .





ونوه إلى أن هناك فرصاً ضخمة للتعاون بين روسيا ودول القارة الافريقية في مجالات النقل والبنية الاساسية وتصنيع القطارات والشاحنات وإنشاء خطوط السكك الحديدية خاصة فى ظل الاهتمام البالغ لحكومات الدول الإفريقية بتطوير البنية التحتية.







