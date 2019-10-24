الأرصاد الجوية تُحدد مناطق سقوط الأمطار اليوم وغدا.. تعرف على حالة الطقس

حالة الطقس اليوم الخميس ومناطق سقوط الأمطار

تشهد مناطق في الوجه البحري وسيناء أمطار قد تكون رعدية أحيانا، كما تصل الأمطار للقاهرة و شمال الصعيد اليوم، والرياح تكون معتدلة، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، ومن المؤكد أن يُصاحبها أمطار على السواحل الشمالية، وحالة الطقس تكون مستقرة نهارا ومتقلبة ليلا؛ وفقا لتوقعات الأرصاد.





درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس





الوجه البحري والقاهرة العظمى 25 الصغرى 21 السواحل الشمالية الغربية العظمى 22 الصغرى 19 السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء العظمى 26 الصغرى 20 جنوب سيناء والغردقة العظمى 29 الصغرى 21 شمال الصعيد العظمى 27 الصغرى 19 جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين العظمى 31 الصغرى 24.6





حالة الطقس غدا الجمعة ومناطق سقوط الأمطار





تصل شدة الأمطار لـ35 مم على السواحل الشمالية، وتقل شدتها على محافظات الوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد ومناطق حلايب وشلاتين، وتشهد حالة الطقس يوم الجمعة حالة من الأستقرار في ساعات النهار، ولكن الطقس يتقلب ليلا.





درجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة





الوجه البحري والقاهرة العظمى 24 الصغرى 20 السواحل الشمالية الغربية العظمى 23 الصغرى 21 السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء العظمى 25 الصغرى 19 جنوب سيناء والغردقة العظمى 29 الصغرى24 شمال الصعيد العظمى 27 الصغرى 19 جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين العظمى 30 الصغرى 24



