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الأرصاد الجوية تُحدد مناطق سقوط الأمطار اليوم وغدا.. تعرف على حالة الطقس

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 10:40 ص
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حالة الطقس
حالة الطقس
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حددت الأرصاد الجوية مناطق سقوط الأمطار اليوم الخميس الموافق 24/10/2019، وغدا الجمعة الموافق 25 أكتوبر، كاشفة عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الـ48 ساعة المقبلة.

حالة الطقس اليوم الخميس ومناطق سقوط الأمطار

تشهد مناطق في الوجه البحري وسيناء أمطار قد تكون رعدية أحيانا، كما تصل الأمطار للقاهرة وشمال الصعيد اليوم، والرياح تكون معتدلة، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، ومن المؤكد أن يُصاحبها أمطار على السواحل الشمالية، وحالة الطقس تكون مستقرة نهارا ومتقلبة ليلا؛ وفقا لتوقعات الأرصاد.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس

الوجه البحري والقاهرة
 العظمى 25 الصغرى 21
السواحل الشمالية الغربية
 العظمى 22 الصغرى 19
السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء
 العظمى 26 الصغرى 20
جنوب سيناء والغردقة
 العظمى 29الصغرى 21
شمال الصعيد
 العظمى 27 الصغرى 19
جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين
 العظمى 31 الصغرى 24.6

حالة الطقس غدا الجمعة ومناطق سقوط الأمطار

تصل شدة الأمطار لـ35 مم على السواحل الشمالية، وتقل شدتها على محافظات الوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد ومناطق حلايب وشلاتين، وتشهد حالة الطقس يوم الجمعة حالة من الأستقرار في ساعات النهار، ولكن الطقس يتقلب ليلا.

درجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة 

الوجه البحري والقاهرةالعظمى 24الصغرى 20
السواحل الشمالية الغربيةالعظمى 23الصغرى 21
السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناءالعظمى 25الصغرى 19
جنوب سيناء والغردقةالعظمى 29الصغرى24
شمال الصعيدالعظمى 27الصغرى 19
جنوب الصعيد وحلايب وشلاتينالعظمى 30الصغرى 24

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