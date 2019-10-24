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رئيس جامعة الفيوم يستقبل مدير الشبكة القومية لأبحاث السرطان

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 11:05 ص
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جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
ريهام على
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استقبل الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم، اليوم، الدكتور نهى عوض المدير التنفيذي للشبكة القومية لأبحاث السرطان وذلك بحضور الدكتور محمد حمزاوي منسق وممثل الشبكة بجامعة الفيوم والأستاذ المساعد بقسم الأدوية والسموم بكلية الصيدلة بالجامعة وذلك لبحث سبل التعاون ومشاركة الجامعة في تنفيذ الخطة القومية لأبحاث السرطان في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة للعلوم والتكنولوجيا 2030.
 
وعرضت الدكتورة نهى عوض المدير التنفيذي للشبكة مشاركة جامعة الفيوم في اجتماع مجلس أمناء الشبكة بجامعة الإسكندرية، وتم بحث أطر التعاون بين جامعة الفيوم والشبكة حيث تم الاتفاق على عقد سلسة من الندوات للفتيات عن مرض سرطان الثدي وآخر ما تم التوصل إليه من علاج وكذلك سبل الوقاية، وإقامة ورشة عمل للتعريف بالشبكة وتدشين قاعدة بيانات للباحثين وأعضاء هيئة التدريس المهتمين بمرض السرطان، فضلًا عن تنظيم ورشة عمل لتقييم احتياجات وقدرات شباب الباحثين للبرامج التدريبية التي تقدمها الشبكة.  
رئيس جامعة الفيوم يستقبل مدير الشبكة القومية لأبحاث السرطان
رئيس جامعة الفيوم يستقبل مدير الشبكة القومية لأبحاث السرطان
رئيس جامعة الفيوم يستقبل مدير الشبكة القومية لأبحاث السرطان
رئيس جامعة الفيوم يستقبل مدير الشبكة القومية لأبحاث السرطان
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