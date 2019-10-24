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"الغرف السياحية": مصر مستعدة لاستقبال 15 مليون سائح

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 11:02 ص
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال علي غنيم، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن السياحة في مصر تشهد طفرة كبيرة، وهذا بفضل الرحلات المكوكية للرئيس عبد االفتاح السيسي للخارج، والتواجد المستمر للقطاع الخاص في المؤتمرات السياحية العالمية.

وأشار "غنيم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم الخميس، إلى أن مصر خاضت معركة قوية جدا لتصحيح الصورة التي كانت مأخوذة عن مصر أن ليست آمنة، وبالفعل تم إلغاء هذه الصورة، مشددا على أن قرار بريطانيا بإلغاء قرار حظر سفر السياح إلى شرم الشيخ هو ضرب للشائعات التي تثار عن مصر.

وأضاف أن السوق الأوروبي كله سيعود إلى مصر، منوها بأن السوق الأوروبي كان المصدر الرئيسي للسياح في مصر، موضحا أن مصر مستعدة لاستقبال وفود من كل دول العالم، حيث إن أرض الكنانة مستعدة لاستقبال 15 مليون سائح بجميع المطارات.
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