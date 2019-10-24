اسعار الفراخ البيضا اليوم الخميس 24-10-2019.. كرتونة البيض تستقر عن 32.5 جنيها

اسعار الفراخ البيضا اليوم





استقرت اسعار الفراخ البيضا في السوق المحلى اليوم الخميس 24-10-2019، وشهدت اسعار الفراخ تراجعها كبيرا خلال الفترة الماضية ، الأمر الذي ساهم في إقبال كبير على الاسواق المحلية وشراء كميات كبيرة من الدواجن خلال الغترة الماضية وسجل متوسط سعر الدواجن في الأسواق نحو 19 جنيها من المزرعة فيما سعر سجل الفراخ البلدي نحو 29 جنيها من المزرعة وونشر فيما يلي اخر تحديث لاسعار الدواجن في الأسواق واسعار مشتقات الدواجن:





اسعار الفراخ اليوم اليوم في الأسواق

واصلت اسعار الفراخ استقرارها في الأسواق حيث سجل سعر الفراخ البيضا اليوم نحو 19 جنيها، من المزرعة لتباع للمستهلك بسعر يتراوح ما بين 22-24 جنيها للكيلو حسب المنطقة.





اسعار الفراخ البلدى اليوم