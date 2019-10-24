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اسعار الفراخ البيضا اليوم الخميس 24-10-2019.. كرتونة البيض تستقر عن 32.5 جنيها

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 10:33 ص
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اسعار الفراخ البيضا اليوم
اسعار الفراخ البيضا اليوم
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اسعار الفراخ البيضا اليوم 

استقرت اسعار الفراخ البيضا في السوق المحلى اليوم الخميس 24-10-2019، وشهدت اسعار الفراخ تراجعها كبيرا خلال الفترة الماضية ، الأمر الذي ساهم في إقبال كبير على الاسواق المحلية وشراء كميات كبيرة من الدواجن خلال الغترة الماضية وسجل متوسط سعر الدواجن في الأسواق نحو 19 جنيها من المزرعة فيما سعر سجل الفراخ البلدي نحو 29 جنيها من المزرعة وونشر فيما يلي اخر تحديث لاسعار الدواجن في الأسواق واسعار مشتقات الدواجن:

اسعار الفراخ اليوم اليوم في الأسواق 
واصلت اسعار الفراخ استقرارها في الأسواق حيث سجل سعر الفراخ البيضا اليوم  نحو 19 جنيها، من المزرعة لتباع للمستهلك بسعر يتراوح ما بين 22-24 جنيها للكيلو حسب المنطقة.

 اسعار الفراخ البلدى اليوم 
 أما عن سعر الفراخ البلدي فقد سجل سعر الفراخ البلدى من المزرعة نحو 29 جنيها لتباع للمستهلك في محلات التجزئة بين 33-34 جنيها للكيلو، كما تراوح سعر الكتكوت بين 7-8 جنيهات، فيما استقر سعر كرتونة البيض ليصل إلى 32 جنيها للكرتونة وتباع للمستهلك بين37 – 38 جنيها، فيما سجلت أسعار السمان اليوم 25 جنيها، الحمام 55 جنيها، الأرانب 55 جنيها، كيلو الرومي 60 جنيها، كيلو الكبد والقوانص 35 جنيها، هياكل 10 جنيهات، كبد صافي 40 جنيها، أجنحة 20 جنيها، و27 للأوراك، 44 للبانيه، 40 للبط، سعر كيلو الدواجن المجمدة ما بين 31 و33 جنيهًا.
 
اسعار الفراخ البيضا اليوم
اسعار الفراخ البيضا اليوم

سعر البط والكتاكيت اليوم 
سعر كيلو البط المسكوفي 17 جنيها
 سعر كيلو اللحم الأبيض 20.5 جنيها من المزرعة يصل إلى 25.5 جنيهاً للبيع للمستهلك
 سعر كيلو اللحم الساسو 26.5 جنيها من المزرعة يصل إلى 31 جنيهاً للبيع للمستهلك
 سعر كيلو اللحم البلدي 35.5 جنيها من المزرعة يصل إلى 42.5 جنيهاً للبيع للمستهلك
 سعر الكتكوت الأبيض 5.5 جنيهات لعمر يوم واحد
 سعر كيلو البط المسكوفي 17 جنيها لعمر يوم واحد
 سعر كرتونة البيض الأحمر 32.5 جنيها
 سعر كرتونة البيض الأبيض 32.5 جنيها
 سعر كرتونة البيض البلدي 40.5 جنيها.

أسعار كرتونة البيض اليوم 
وحافظت اسعار كرتونة البيض على استقرارها خلال تعاملات الاسواق اليوم حيث سجل سعر كرتونة البيض الأبيض في الأسواق 32.5 جنيها، فيما سجل سعر كرتونة البيض البلدي 40.5 جنيها، وتراوح سعر الكيلو الأبيض بين 25 و26 جنيهًا.


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