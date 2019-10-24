ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة خلال مستهل تعاملات اليوم

البورصة المصرية





استهلت البورصة المصرية ، تعاملات جلسة اليوم الخميس، على صعود جماعى لكافة المؤشرات، فيما خسر رأس المال السوقى بقيمة 900 مليون جنيه ليصل عند مستوى 711.1 مليار جنيه.





ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية

وصعد مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.04% ليصل بالتعاملات الصباحية إلى مستوى 14132 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.14% ليصل مستوى 529 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 1401 نقطة.





أخبار البورصة المصرية الأربعاء 24-10-2019





ااختتمت البورصة المصرية، تعاملات أمس لأربعاء علي تراجع جماعي للمؤشرات ، تحت ضغوط كبيرة من مبيعات الأجانب ، فيما إتجهت تعاملات المصريين والعرب للشراء ، ومع تداولات هزيلة بلغت مايقدر بـ 433.9 مليون جنيه ، وخسر رأس المال السوقى بقيمة 4.4 مليار جنيه مغلقلاً عند مستوى 710.237 مليار جنيه، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 14126 نقطة ، وتابعه في الهبوط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.21% ليغلق عند مستوى 528 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 1400 نقطة، وتراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.53% ليغلق عند عند مستوى 472 نقطة.