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ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة خلال مستهل تعاملات اليوم
الخميس 24/أكتوبر/2019 - 10:41 ص
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نيفين سمير
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البورصة المصرية
استهلت البورصة المصرية ، تعاملات جلسة اليوم الخميس، على صعود جماعى لكافة المؤشرات، فيما خسر رأس المال السوقى بقيمة 900 مليون جنيه ليصل عند مستوى 711.1 مليار جنيه.
ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية
وصعد مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.04% ليصل بالتعاملات الصباحية إلى مستوى 14132 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.14% ليصل مستوى 529 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 1401 نقطة.
أخبار البورصة المصرية الأربعاء 24-10-2019
ااختتمت البورصة المصرية، تعاملات أمس لأربعاء علي تراجع جماعي للمؤشرات ، تحت ضغوط كبيرة من مبيعات الأجانب ، فيما إتجهت تعاملات المصريين والعرب للشراء ، ومع تداولات هزيلة بلغت مايقدر بـ 433.9 مليون جنيه ، وخسر رأس المال السوقى بقيمة 4.4 مليار جنيه مغلقلاً عند مستوى 710.237 مليار جنيه، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 14126 نقطة ، وتابعه في الهبوط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.21% ليغلق عند مستوى 528 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 1400 نقطة، وتراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.53% ليغلق عند عند مستوى 472 نقطة.
تعاملات المستثمرين في البورصة المصرية
وعن استحواذات فئات المستثمرين فقد إستحوذ المصريين على نسبة 73.53% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 34.21% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 65.78%.
ومال صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 15 مليون جنيه، 7 ملايين جنيه، 9.6 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 186 ألف جنيه، 20.2 مليون جنيه، 11.2 مليون جنيه، على التوالى.
تداولات البورصة المصرية
سجلت أحجام التداول على الأسهم في البورصىة خلال تعاملات اليوم نحو 152.3 مليون ورقة مالية بقيمة 433.9 مليون جنيه، عبر تنفيذ 16.7 ألف عملية لعدد 160 شركة، وارتفعت أسهم 33 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت 91 شركة، ولم تتغير مستويات 36 شركة.
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