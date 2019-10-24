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فايلر يمنح لاعبي الأهلي راحة من التدريبات لمدة ٤٨ ساعة

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 10:48 ص
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فايلر
فايلر
علي نبوي
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قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة السويسري رينيه فايلر منح لاعبيه راحة من التدريبات لمدة ٤٨ ساعة.

وجاء قرار فايلر بمنح اللاعبين راحة من التدريبات يومي الجمعة والسبت، بسبب عدم ارتباط الفريق بأي مباريات رسمية في الوقت الحالي.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق الأحمر تدريبات يوم الأحد المقبل على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة، استعدادًا للمرحلة المقبلة.

وتتوقف مسابقة الدوري الممتاز لمدة شهر بسبب خوض منتخب مصر الأوليمبي بطولة أمم إفريقيا تحت ٢٣ عامًا والتي تقام في مصر، والمؤهلة لأولمبياد ٢٠٢٠.
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مران الاهلي فايلر والخطيب فايلر الاهلي

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