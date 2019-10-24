"رعد وسيول وانخفاض حرارة".. حالة الطقس اليوم الخميس 24/10/2019 في بيان هام





ومن جانبها، أردفت الأرصاد الجوية بأن حالة الطقس اليوم الخميس غير مستقرة، وأن الحرارة تواصل انخفاضها لليوم الثالث على التوالي وتستمر حتى غدا الجمعة، وتُسجل الصغرى بالقاهرة 20 درجة، كما تتعرض محافظات القاهرة والوجه البحري، و السواحل الشمالية، وسيناء للأمطار تصل للسيول والتي قد تكون رعدية أحيانا.





وأشارت الأرصاد الجوية في البيان، إلى أن السحب المنخفضة والمتوسطة تتكاثر ويُصاحبها أمطار تصل لـ السيول، ناصحة بتوخي الحذر واتباع التعاليم.





وناشدت الأرصاد المواطنين للقيادة بالهدوء وخاصة على الطرق السريعة، نظرا لتعرض الطرق للأمطار والسيول، وعلى المواطنين تغيير نوعية الملابس اليوم وغدا نظرا للانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة.



درجات الحرارة في محافظات مصر، وفقا لبيان الأرصاد

القاهرة 20 25

شبين الكوم 19 25

طنطا 19 24

دمنهور 19 23

الإسكندرية 19 22

بلطيم 19 22

مطروح 18 23

بورسعيد 19 26

دمياط 19 26

الزقازيق 20 26

الإسماعيلية 20 26

السويس 21 27

العريش 19 27

شرم الشيخ 22 31

الغردقة 22 31

مرسى علم 21 32

الفيوم 20 25

بني سويف 20 26

المنيا 20 27

أسيوط 20 27

سوهاج 21 28

قنا 21 29

الأقصر 21 30

أسوان 22 31

"رعد وسيول وانخفاض حرارة".. هكذا تكون حالة الطقس اليوم الخميس 24/10/2019 في محافظات مصر، الأمر الذي جعل الأرصاد الجوية تُصدر بيانا هاما تكشف فيه عن تفاصيل طقس الخميس ودرجات الحرارة المتوقعة، معلنة عن نصائح للمواطنين الذين تتعرض مناطقهم للأمطار الرعدية.