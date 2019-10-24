وزير الدفاع الأمريكي: إيران تهدد الملاحة الدولية في الخليج

أكد وزير الدفاع الأمريكي مارك اسبير، أن إيران تهدد الملاحة الدولية في الخليج.





وقال مارك اسبير، اليوم الخميس، في تصريحات صحفية، إن أمريكا لا تسعى للحرب مع إيران ولكن مستعده لذلك إذا كان ضروريا.

وتابع وزير الدفاع الأمريكي: "ندعو شركاءنا إلى المساهمة في ردع إيران".

وفي سياق منفصل، استقبل رئيس الوزراء العراقي، وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، وجرى بحث العلاقات بين البلدين والتأكيد على استمرار التعاون في مواجهة الإرهاب ودعم جهود الحكومة بتعزيز الأمن والاستقرار والسيادة الوطنية.

وتمت مناقشة التطورات المقلقة في سوريا، تحديدا فيما يتعلق بالإرهابيين السجناء في سوريا واحتمالات هروبهم وتسللهم للأراضي العراقية، إضافة إلى عمليات النزوح نتيجة العمليات العسكرية.

وأكد وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، على التزام الولايات المتحدة الأمريكية، التام بدعم العراق واحترام سيادته الوطنية والرغبة بتعزيز العلاقات بين البلدين، موضحا أن أي تصريحات إعلامية عن بقاء القوات الأمريكية في العراق غير صحيحة.

هذا وقررت الولايات المتحدة الأمريكية، في وقت سابق، سحب قواتها من الأراضي السورية، على الرغم من اعتبار الأكراد السوريين أحد الحلفاء الرئيسيين بالمنطقة في الحرب ضد تنظيم "داعش" الإرهابي.

وتنشط "وحدات حماية الشعب" ضمن "قوات سوريا الديمقراطية"، التي دعمتها الولايات المتحدة في إطار حملة محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا ودول أخرى)، وتأمين عودة اللاجئين السوريين، الذين تستضيفهم تركيا إلى بلادهم.