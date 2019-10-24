تعديل مباريات مجموعة القاهرة للقسم الثالث (مستند)





قررت لجنة مسابقات المجموعة السادسة من دوري القسم الثالث، ترحيل مباريات المجموعة السادسة للقسم الثالث مجموعة القاهرة،وذلك لإقامة مباريات المرحلة الثالثة من الأدوار التمهيدية لكأس مصر ٠





1- تعديل موعد مباريات الأسبوع الثالث لتقام يوم الثلاثاء الموافق 10/29 بدلاً من يوم 10/26.





2- تعديل موعد مباريات الأسبوع الرابع لتقام يوم السبت الموافق 11/2 بدلاً من يوم الثلاثاء الموافق 10/29.





3-تعديل موعد مباريات الأسبوع الخامس لتقام يوم الثلاثاء الموافق 11/5 بدلاً من يوم السبت الموافق 11/2.





4- تقام مؤجلات الاسبوع 2 يوم الثلاثاء الموافق 11/12وهى: ألماظة مع الغاية والشمس مع الأميرية.

وكانت نتائج مباريات الأسبوع الثاني قد أسفرت عن :





فوز فريق بطا بقيادة محمد عابدين على فريق السكة الحديد بهدفين أحمد سابق، ومحمد رجب ريعو ٠





فوز فريق بهتيم بقيادة إبراهيم هيكل على فريق بنها بقيادة محمد عبد الرؤوف بهدفين مقابل هدف سجل الأهداف محمد جمال هدفين لبهتيم، وعماد الصوفى لبنها ٠





فاز فريق اتحاد الشرطة بقيادة توفيق صقر على فريق العبور بقيادة مدحت قنديل بهدفين مقابل هدف ٠





فاز فريق طوخ بقيادة مسعد العليمى على فريق مصر للتأمين بقيادة أكرام عبد المجيد بهدفين مقابل هدف سجل الهدفين طوخ مصطفى خالد وأحمد صبحى ٠





فاز فريق البلاستيك بقيادة تأمر عبد الخالق على فريق المرج بأربعة أهداف مقابل هدف.





سجل اهداف البلاستيك محمد الفيل هدفين،ومحمود صابر، وخالد عبد الناصر.





وثم تأجيل مباراتين: ألماظة مع الغاية، الشمس مع الأميرية.





ترتيب المجموعة





1- شباب بطا 6 نقاط





2- بهتيم 6 نقاط





3- اتحاد الشرطة 4 نقاط





4- البلاستيك 3 نقاط





5- ألماظة 3 نقاط





6- الغاية 3 نقاط





7- السكة الحديد 3 نقاط





8- شباب طوخ 3 نقاط





9- الشمس نقطة وحيدة





10- بنها نقطة وحيدة





11- مصر للتأمين نقطة وحيدة





12- سراى القبة بلا نقاط





13- شباب الأميرية بلا نقاط





14- العبور بلا نقاط





15- المرج بلا نقاط