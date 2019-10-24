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تعديل مباريات مجموعة القاهرة للقسم الثالث (مستند)
الخميس 24/أكتوبر/2019 - 10:02 ص
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رأفت أمين
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قررت لجنة مسابقات المجموعة السادسة من دوري القسم الثالث، ترحيل مباريات المجموعة السادسة للقسم الثالث مجموعة القاهرة،وذلك لإقامة مباريات المرحلة الثالثة من الأدوار التمهيدية لكأس مصر ٠
1- تعديل موعد مباريات الأسبوع الثالث لتقام يوم الثلاثاء الموافق 10/29 بدلاً من يوم 10/26.
2- تعديل موعد مباريات الأسبوع الرابع لتقام يوم السبت الموافق 11/2 بدلاً من يوم الثلاثاء الموافق 10/29.
3-تعديل موعد مباريات الأسبوع الخامس لتقام يوم الثلاثاء الموافق 11/5 بدلاً من يوم السبت الموافق 11/2.
4- تقام مؤجلات الاسبوع 2 يوم الثلاثاء الموافق 11/12وهى: ألماظة مع الغاية والشمس مع الأميرية.
وكانت نتائج مباريات الأسبوع الثاني قد أسفرت عن :
فوز فريق بطا بقيادة محمد عابدين على فريق السكة الحديد بهدفين أحمد سابق، ومحمد رجب ريعو ٠
فوز فريق بهتيم بقيادة إبراهيم هيكل على فريق بنها بقيادة محمد عبد الرؤوف بهدفين مقابل هدف سجل الأهداف محمد جمال هدفين لبهتيم، وعماد الصوفى لبنها ٠
فاز فريق اتحاد الشرطة بقيادة توفيق صقر على فريق العبور بقيادة مدحت قنديل بهدفين مقابل هدف ٠
فاز فريق طوخ بقيادة مسعد العليمى على فريق مصر للتأمين بقيادة أكرام عبد المجيد بهدفين مقابل هدف سجل الهدفين طوخ مصطفى خالد وأحمد صبحى ٠
فاز فريق البلاستيك بقيادة تأمر عبد الخالق على فريق المرج بأربعة أهداف مقابل هدف.
سجل اهداف البلاستيك محمد الفيل هدفين،ومحمود صابر، وخالد عبد الناصر.
وثم تأجيل مباراتين: ألماظة مع الغاية، الشمس مع الأميرية.
ترتيب المجموعة
1- شباب بطا 6 نقاط
2- بهتيم 6 نقاط
3- اتحاد الشرطة 4 نقاط
4- البلاستيك 3 نقاط
5- ألماظة 3 نقاط
6- الغاية 3 نقاط
7- السكة الحديد 3 نقاط
8- شباب طوخ 3 نقاط
9- الشمس نقطة وحيدة
10- بنها نقطة وحيدة
11- مصر للتأمين نقطة وحيدة
12- سراى القبة بلا نقاط
13- شباب الأميرية بلا نقاط
14- العبور بلا نقاط
15- المرج بلا نقاط
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