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تعديل مباريات مجموعة القاهرة للقسم الثالث (مستند)

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 10:02 ص
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بوابة الفجر
رأفت أمين
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قررت لجنة مسابقات المجموعة السادسة من دوري القسم الثالث، ترحيل مباريات المجموعة السادسة للقسم الثالث مجموعة القاهرة،وذلك لإقامة مباريات المرحلة الثالثة من الأدوار التمهيدية لكأس مصر ٠

1- تعديل موعد مباريات الأسبوع الثالث لتقام يوم الثلاثاء الموافق 10/29 بدلاً من يوم 10/26.

2- تعديل موعد مباريات الأسبوع الرابع لتقام يوم السبت الموافق 11/2 بدلاً من يوم الثلاثاء الموافق 10/29.

3-تعديل موعد مباريات الأسبوع الخامس لتقام يوم الثلاثاء الموافق 11/5 بدلاً من يوم السبت الموافق 11/2.

4- تقام مؤجلات الاسبوع 2 يوم الثلاثاء الموافق 11/12وهى: ألماظة مع الغاية والشمس مع الأميرية.
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وكانت نتائج مباريات الأسبوع الثاني قد أسفرت عن :

فوز فريق بطا بقيادة محمد عابدين على فريق السكة الحديد بهدفين أحمد سابق، ومحمد رجب ريعو ٠

فوز فريق بهتيم بقيادة إبراهيم هيكل على فريق بنها بقيادة محمد عبد الرؤوف بهدفين مقابل هدف سجل الأهداف محمد جمال هدفين لبهتيم، وعماد الصوفى لبنها ٠

فاز فريق اتحاد الشرطة بقيادة توفيق صقر على فريق العبور بقيادة مدحت قنديل بهدفين مقابل هدف ٠

فاز فريق طوخ بقيادة مسعد العليمى على فريق مصر للتأمين بقيادة أكرام عبد المجيد بهدفين مقابل هدف سجل الهدفين طوخ مصطفى خالد وأحمد صبحى ٠

فاز فريق البلاستيك بقيادة تأمر عبد الخالق على فريق المرج بأربعة أهداف مقابل هدف.

سجل اهداف البلاستيك محمد الفيل هدفين،ومحمود صابر، وخالد عبد الناصر.

وثم تأجيل مباراتين: ألماظة مع الغاية، الشمس مع الأميرية.

ترتيب المجموعة

1- شباب بطا 6 نقاط

2- بهتيم 6 نقاط

3- اتحاد الشرطة 4 نقاط

4- البلاستيك 3 نقاط

5- ألماظة 3 نقاط

6- الغاية 3 نقاط

7- السكة الحديد 3 نقاط

8- شباب طوخ 3 نقاط

9- الشمس نقطة وحيدة

10- بنها نقطة وحيدة

11- مصر للتأمين نقطة وحيدة

12- سراى القبة بلا نقاط

13- شباب الأميرية بلا نقاط

14- العبور بلا نقاط

15- المرج بلا نقاط
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الكلمات المفتاحية

المرج العبور

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