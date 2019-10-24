ليونيل ميسي يحفر رقما تاريخيا في دوري أبطال أوروبا

حقق الأرجنتيني ليونيل ميسي رقماً قياسياً جديداً، خلال المباراة التي فاز بها فريقه برشلونة الإسباني على مضيفه سلافيا براج التشيكي، في الجولة الثالثة من المجموعة السادسة في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وبات ليونيل ميسي أول لاعب يسجل أهدافاً في 15 مباراة متتالية في دوري أبطال أوروبا وذلك بفضل الهدف الأول الذي سجله في مباراة الأمس، والتي انتهت بفوز برشلونة 2-1.

وحافظ برشلونة على صدارة المجموعة بفضل هذا الفوز، رافعاً رصيده إلى 7 نقاط، بفارق 3 نقاط عن ملاحقيه إنتر ميلان الإيطالي، وبروسيا دورتموند الألماني.

ويستعد برشلونة لمواجهة بلد الوليد، الثلاثاء المقبل، في الجولة 11 بالدوري الإسباني.







