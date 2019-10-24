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ترتيب المجموعة السادسة بعد موقعة سلافيا براج ضد برشلونة

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 07:24 ص
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برشلونة
برشلونة
الفجر الرياضي
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اسدل الستار على مبارايات الجولة الثالثة للمجموعة السادسة بمباراة سلافيا براج ضد برشلونة 
، في لقاء أقيم علي ملعب سينوبو بالتشيك، تحت قيادة الحكم بي مادين، ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

 سلافيا براج ضد برشلونة 
وسجل ليونيل ميسي الهدف الأول لبرشلونة في الدقيقة الثالثة من زمن المباراة من صناعة اللاعب أرثور ميلو، ثم زاد هجوم سلافيا براج وتصدى حارس مرمي برشلونة تير شتيجن لأكثر من تسديدة قوية من هجوم سلافيا، ولكن في الدقيقة 50 سجل يان بوريل هدف التعادل للفريق التشيكي من صناعة لوكاس ماسوبوست، ولكن بعدها بدقائق إستطاع لويس سواريز من مغالطة لاعب سلافيا براج التشيكي بيتر أولاينكا ليسجل الهدف الثانى للبارسا فى مرماه في الدقيقة 57 ليفوز برشلونة باللقاء ويتصدر مجموعته.

سلافيا براج ضد برشلونة 
ترتيب المجموعه بعد فوز برشلونة علي سلافيا براج التشيكي
برشلونة الإسبانى 7 نقاط
انتر ميلان الإيطالى 4 نقاط
بوروسيا دورتموند الألمانى 4 نقاط
سلافيا براج التشيكي نقطة واحدة

وحقق برشلونة فوزه الثاني علي التوالي بعد الفوز علي انتر ميلان الإيطالى الجولة السابقه بهدفين لهدف وكان قد تعادل في اللقاء الأول أمام بوروسيا دورتموند سلبياً.

وعلي الجانب الأخر فاز انتر ميلان الإيطالي علي بوروسيا دورتموند الألمانى بهدفين دون رد علي ملعب جوزيبا ميزا معقل النيراتزورى سجلهم لاوتارو مارتينيز وكاندريفا، ليخطف الفريق الإيطالي المركز الثانى خلف برشلونة.
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مجموعة برشلونة سلافيا براج ضد برشلونة دوري ابطال اوروبا دور المجموعات برشلونة

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