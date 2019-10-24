ترتيب المجموعة السادسة بعد موقعة سلافيا براج ضد برشلونة

وسجل ليونيل ميسي الهدف الأول لبرشلونة في الدقيقة الثالثة من زمن المباراة من صناعة اللاعب أرثور ميلو، ثم زاد هجوم سلافيا براج وتصدى حارس مرمي برشلونة تير شتيجن لأكثر من تسديدة قوية من هجوم سلافيا، ولكن في الدقيقة 50 سجل يان بوريل هدف التعادل للفريق التشيكي من صناعة لوكاس ماسوبوست، ولكن بعدها بدقائق إستطاع لويس سواريز من مغالطة لاعب سلافيا براج التشيكي بيتر أولاينكا ليسجل الهدف الثانى للبارسا فى مرماه في الدقيقة 57 ليفوز برشلونة باللقاء ويتصدر مجموعته.



