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ياسمين صبري لجمهورها: "صباح الحب صباح الحياة"

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 07:23 ص
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بوابة الفجر
اسماء زقزوق
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قامت الفنانة ياسمين صبري، بنشر صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام، حيث بدأت يومها في الصباح الباكر بعمل "كوب نسكافية" وقامت بنشر صورته.

وعلقت على الصورة وكتبت "صباح الحب، صباح الحياة" موجها كلماتها لجمهورها ومتابعيها.



يذكر ان فريق عمل مسلسل حواديت الشانزلية يسعي مؤخراً لضم الفنانة ياسمين صبري في المسلسل كضيفة شرف في حلقاته، ولكن المفاوضات مازالت مستمرة.


مسلسل حكايتي

في سياق متصل قدمت الفنانة ياسمين صبري في دراما رمضان (2019) المسلسل التليفزيوني الذي يحمل اسم "حايتي" كأول بطولة درامية مطلقة لها، وحققت نجاحاً ملحوظاً من خلاله.

مسلسل حكايتي تم تصوير معظم أحداثه في مدينة الإسكندرية الساحلية، حيث دارت أحداثه عن فتاة صعيدية الأصل تهرب من أهلها لرفضها زواجها بالغصب من ابن عمها، ثم تهرب لمحافظة الإسكندرية للعيش فيها، وأثناء تواجدها هناك تتعرف علي شاب ثري يقع في حبها وتتزوجه.

مسلسل حكايتي من تأليف محمد عبدالمعطي، من إخراج أحمد سمير فرح، من إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي، ومن بطولة ياسمين صبري، أحمد صلاح حسني، أحمد حاتم، وفاء عامر، إدوارد، أحمد بدير، هنادي مهنا، أحمد جمال سعيد، جمال عبد الناصر، نهال عنبر، سارة نخلة، تامر شلتوت.

فليم "ليلة هنا وسرور

علي الصعيد السينمائي قدمت الفنانة ياسمين صبري بطولة فيلم ليلة هنا وسرور مع النجم محمد إمام، وهو فيلم كوميدي حول قصة زوجين في بداية حياتهما الزوجية ويتعرضان لمواقف طريفة، وتدور أحداثه في نطاق كوميدي.

فيلم ليلة هنا وسرور بطولة محمد إمام، ياسمين صبري، فاروق الفيشاوي، محمد ثروت، محمد عبدالرحمن، إخراج حسين المنباوي، السيناريو لكريم يوسف، مصطفي صقر، حمد عز الدين.
ياسمين صبري لجمهورها: "صباح الحب صباح الحياة"
ياسمين صبري لجمهورها: "صباح الحب صباح الحياة"
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