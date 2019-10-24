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تعرف على تردد قناة الزمالك
الخميس 24/أكتوبر/2019 - 07:15 ص
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على شحاتة
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أعلن خالد الغندور نجم الزمالك السابق، تأجيل اطلاق اسم النادي علي تردد قناة الزمالك الجديد والتي كان مقرر إطلاقها أمس لليوم الخميس، ودون خالد الغندور علي صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك ": " تم تأجيل نزول اللوجو علي القناة الي غدًا".
تردد قناة الزمالك
وشكر رئيس الزمالك كل القنوات التى استضافت برنامج الزمالك اليوم خلال الفترة الماضية.تردد قناة الزمالك
وأعلن رئيس الزمالك ، أن تردد القناة باللوجو سيظهر صباح الأربعاء علي الهواء مباشرة.
تردد قناة الزمالك
وكان قد أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضي منصور، عن اطلاق اسم نادي الزمالك علي قناته أمس الأربعاء، ونشر تردد قناة الزمالك، والتي نجح مجلس الزمالك في انشاءها في وقت قياسي لتكون منبرا للاعلام الزملكاوي الذي يدافع عن النادي ويبرز الإنجازات التي تتحقق في عهد المجلس الحالي، الا أن اطلاق الأسم تأجل لليوم الخميس، ليعلن تردد قناة الزمالك اليوم.
وكان قد أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضي منصور، عن اطلاق اسم نادي الزمالك علي قناته أمس الأربعاء، ونشر تردد قناة الزمالك، والتي نجح مجلس الزمالك في انشاءها في وقت قياسي لتكون منبرا للاعلام الزملكاوي الذي يدافع عن النادي ويبرز الإنجازات التي تتحقق في عهد المجلس الحالي، الا أن اطلاق الأسم تأجل لليوم الخميس، ليعلن تردد قناة الزمالك اليوم.
تردد قناة الزمالك
وقال مرتضي منصور عبر فضائية الحدث اليوم، أمس، أن تردد القناة الجديدة الخاصة بنادي الزمالك، سيتواجد صباح الأربعاء على الشاشات.
وشكر رئيس الزمالك كل القنوات التى استضافت برنامج الزمالك اليوم خلال الفترة الماضية.تردد قناة الزمالك
وأعلن رئيس الزمالك ، أن تردد القناة باللوجو سيظهر صباح الأربعاء علي الهواء مباشرة.
تردد قناة الزمالك
ومن المقرر ان تظهر قناة نادي الزمالك، "تردد قناة الزمالك"، بشكل مباشر خلال الأيام القليلة القادمة، وشدد رئيس الزمالك أن الاجتماعات مستمرة لتسكين البرامج وأن القناة ستظهر للنور على أول الشهر المقبل.
رئيس الزمالك يكشف عم مؤامرة هدم النادي.
ومن المقرر ان تظهر قناة نادي الزمالك، "تردد قناة الزمالك"، بشكل مباشر خلال الأيام القليلة القادمة، وشدد رئيس الزمالك أن الاجتماعات مستمرة لتسكين البرامج وأن القناة ستظهر للنور على أول الشهر المقبل.
رئيس الزمالك يكشف عم مؤامرة هدم النادي.
كشف رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك مرتضى منصور، عن وجود مؤامرة تحاك على القلعة البيضاء، من أجل اقصاء الفريق الكروي من بطولة دوري أبطال افريقيا.
وصرح رئيس الزمالك عبر فضائية "الحدث اليوم": "الأزمة الأولى في مباراة جينراسيون أتحلت بـالكوسة".
وتابع منصور حديثه: "وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي سيتواجد في مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي وأشكر الأمن، الأتوبيسات ستخرج من الزمالك الساعة 3، هناك 100 أتوبيس".
وتطرق منصور للحديث عن أزمة الدوري وتأجيله: "الدولة هي التي انتصرت لا الأهلي ولا الزمالك حتى لا نضحك على الجمهور، الذي أنتصر هيبة الدولة، واذا كان محمود الخطيب بصحة جيدة لقابله الوزير في مقر الوزارة".
وواصل منصور: "الوزير قال للخطيب طلبنا من مرتضى أن يلعب مباراة المقاولون العرب فعليك ان تلعب مباراة الجونة، إذًا الأزمة بين الأهلي والدولة ونحن لسنا طرف".
وتابع منصور: "هدف الأهلي لم يتحقق هذا ليس عناد مع مرتضى ولكن بسبب العوامل الأمنية، ما زالت الأسباب قائمة التي كانت سبب في تأجيل المباراة".
وأنهي رئيس الزمالك حديثه موجهاً رسالة للجماهير: "عودة الجماهير في يد الجماهير أنفسهم وأقول لهم، اذا لم تتطهروا من عصابات الالتراس فلن تعود الجماهير، وإن كنت اتمنى عودة الالتراس في ثوبها القديم، مع بداية ظهورهم قدموا نماذج تشجع رائعة".
قائمة الزمالك لمواجهة جينراسيون
عواد - محمد صبحي فى حراسة المرمي.
محمود علاء - محمد عبد السلام - محمود الونش - حازم امام - حمدي النقاز - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعه في خط الدفاع.
طارق حامد - فرجاني ساسي - احمد زيزو - محمد عنتر - يوسف اوباما - كريم بامبو - اشرف بن شرقي - اسلام جابر - مصطفي فتحي فى خط الوسط.
خالد بو طيب - مصطفي محمد فى خط الهجوم.
وتضم قائمة الغيابات كل من إمام عاشور ومحمد أوناجم لعدم القيد الافريقي؛ ومحمود عبد الرازق شيكابالا ومحمد أبو جبل بجانب محمد عبد الغني ومحمد حسن ومحمود عبدالعزيز بسبب الإصابة وكذلك بالنسبة لعمر السعيد.
وصرح رئيس الزمالك عبر فضائية "الحدث اليوم": "الأزمة الأولى في مباراة جينراسيون أتحلت بـالكوسة".
وتابع منصور حديثه: "وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي سيتواجد في مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي وأشكر الأمن، الأتوبيسات ستخرج من الزمالك الساعة 3، هناك 100 أتوبيس".
وتطرق منصور للحديث عن أزمة الدوري وتأجيله: "الدولة هي التي انتصرت لا الأهلي ولا الزمالك حتى لا نضحك على الجمهور، الذي أنتصر هيبة الدولة، واذا كان محمود الخطيب بصحة جيدة لقابله الوزير في مقر الوزارة".
وواصل منصور: "الوزير قال للخطيب طلبنا من مرتضى أن يلعب مباراة المقاولون العرب فعليك ان تلعب مباراة الجونة، إذًا الأزمة بين الأهلي والدولة ونحن لسنا طرف".
وتابع منصور: "هدف الأهلي لم يتحقق هذا ليس عناد مع مرتضى ولكن بسبب العوامل الأمنية، ما زالت الأسباب قائمة التي كانت سبب في تأجيل المباراة".
وأنهي رئيس الزمالك حديثه موجهاً رسالة للجماهير: "عودة الجماهير في يد الجماهير أنفسهم وأقول لهم، اذا لم تتطهروا من عصابات الالتراس فلن تعود الجماهير، وإن كنت اتمنى عودة الالتراس في ثوبها القديم، مع بداية ظهورهم قدموا نماذج تشجع رائعة".
قائمة الزمالك لمواجهة جينراسيون
عواد - محمد صبحي فى حراسة المرمي.
محمود علاء - محمد عبد السلام - محمود الونش - حازم امام - حمدي النقاز - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعه في خط الدفاع.
طارق حامد - فرجاني ساسي - احمد زيزو - محمد عنتر - يوسف اوباما - كريم بامبو - اشرف بن شرقي - اسلام جابر - مصطفي فتحي فى خط الوسط.
خالد بو طيب - مصطفي محمد فى خط الهجوم.
وتضم قائمة الغيابات كل من إمام عاشور ومحمد أوناجم لعدم القيد الافريقي؛ ومحمود عبد الرازق شيكابالا ومحمد أبو جبل بجانب محمد عبد الغني ومحمد حسن ومحمود عبدالعزيز بسبب الإصابة وكذلك بالنسبة لعمر السعيد.
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