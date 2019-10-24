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وزيرة التضامن: محمد صلاح "سفيرنا في الوقاية من المخدرات وحماية الشباب"

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 06:41 ص
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محمد صلاح
محمد صلاح
نعيم يوسف
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قالت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن، إن مجهود الوزارة في مكافحة المخدرات به أكثر من جانب، منه الجانب الوقائي وهو يتضمن الحملات الترويجية التي يتم استخدام النجم محمد صلاح، لأنه الأكثر تأثيرا على الفئة من 13 إلى 15 سنة.

وتابعت "والي"، في لقاء مع برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة dmc الفضائية، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، أن محمد صلاح "سفيرنا في الوقاية من المخدرات وحماية الشباب"، لافتة إلى أنهم أجروا دراسة عن المثل الأعلى للشباب ووجدوا أنه محمد صلاح.

وأضافت وزيرة التضامن، أن الوزارة تعاونت مع وزارة التربية والتعليم لوضع مناهج تعليمية لمكافحة المخدرات، كما يوجد 26 الف متطوع في الجامعات لتقديم خدمات التوعية، كما تقوم الوزارة أيضا برعاية من أصيبوا بالإدمان، حتى يتعافوا، وأيضا هناك جانب متابعة للمتعافين ومن يتعافى لفترة أكثر من عام يحصل على قرض يتراوح ما بين50 إلى 80 ألف جنيها ليساعده ذلك في عمل مشروع شخصي له.

ولفتت إلى أن أكثر محافظات يوجد بها إدمان هي سوهاج والقاهرة، مشددة على أن المخدرات لا تقل خطرا عن الإرهاب وهناك مسئولية كبرى على الأسرة في المقام الأول.

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الكلمات المفتاحية

مصر محمد صلاح غادة والي المخدرات التضامن الاجتماعي

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