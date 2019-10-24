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صبري فواز لـ"الفجر الفني"اللبنانيون عملوا ثورة جميلة زيهم (فيديو)

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 05:54 ص
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صبري فواز
صبري فواز
كريم هاشم _تصوير ياسمين عليوة
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التقى الفجر الفني بالفنان صبري فواز، على هامش تكريمه من قبل مجلس الإعلامين الدوليين، وتحدث معه عن إنتفاضة لبنان الأخيرة ومايحدث بها.


وقال "فواز" عن لبنان بأنها من أجمل بلاد المنطقة العربية، وأنها من البلاد التي تشع أمل ونور مضيفًا إلى أن لبنان من البلاد التي تتمتع بقدر عالي من الثقافة وتتميز في فنونها قائلًا: " لبنان جميلة هتفضل طول عمرها جميلة.

 

وأردف "فواز" قائلًا: "البنانيون عندما أنتفضه قاموا بثورة جميلة زيهم، مضيفًا أننا نحبهم وندعمهم ونتمنى لهم الخير، وهذا كل مانستطيع تقديمه".

 

وعن البطولة البطولة المطلقة، تحدث" فواز" عن جاهزيته للقيام بها مشيرًا إلى أن الأمر يتوقف على المنتجين.




وعن ثورة لبنان 

شهدت الأيام الماضية، تصاعد الأوضاع في لبنان، بعدما خرج الآلاف من المواطنين في مظاهرات عدة بالعاصمة اللبنانية بيروت وغيرها من المدن، احتجاجا على فرض الحكومة ضريبة على مستخدمي تطبيق "واتس اب" وعدد من الإجراءات التقشفية الأخرى.

وحرص عدد من الفنانيين على المشاركة في المظاهرات السلمية في لبنان منهم نادين نسيب نجيم، كارمن لبس، جاد شويري، راغب علامة، نادين الراسي، ماغي بو غصن وغيرهم.



مسلسل ملاك

يستعد الفنان صبرى فواز لتصوير أولى مشاهده بمسلسل "ملاك" بطولة الفنان كريم فهمى، والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، من إخراج إبراهيم فخر، ويجسد فواز شخصية "مدير بنك" يدعى "رجائى" ، ويمر بعدة مواقف خلال الأحداث تقلب حياته رأساً على عقب.


وفى سياق متصل، يواصل المؤلف حسان دهشان كتابة الحلقات الأولى، حيث انتهى حسان من كتابة 5 حلقات من المسلسل، الذى تدور أحداثه فى إطار اجتماعى تشويقى، ويشارك فى بطولته كل من كريم فهمى، محمود عبد المغنى، آيتن عامر، حسام داغر، فراس سعيد، أمير العايدى.


يعرض حاليا لصبرى فواز، مسلسل "قيد عائلى"، وهو مسلسل ينتمى لنوعية مسلسلات الـ 60 حلقة، ويشارك فى بطولته صلاح عبد الله، ميرفت أمين، خالد سرحان، عزت العلايلى، ميرنا وليد، نضال الشافعى، وعدد كبيرمن الفنانين الشباب، تأليف محمد رجاء، اخراج تامر حمزة.

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