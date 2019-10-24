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رئيس جامعة أسوان يعلن عن إطلاق منصة إلكترونية خاصة بإفريقيا

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 05:15 ص
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بوابة الفجر
فتح الله رضوان
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اكد الدكتور احمد غلاب رئيس جامعة أسوان انه سيتم إطلاق منصة الكترونية خاصة بأفريقيا علي موقع الجامعة الرسمي لتحقيق أكبر قدر من التواصل والتعاون مع أشقائنا في القارة السمراء خلال الفترة المقبلة، وذلك في ظل النجاح الكبير الذي تحقق من تنظيم أسبوع شباب الجامعات الأفريقية الأول.


وأضاف ان أسبوع الجامعات الإفريقية بأسوان يعتبر انطلاقة قوية للتعاون العلمي والبحثي والثقافي والرياضي بين أبناء القارة الأفريقية، واتمني ان يقام هذا الاسبوع سنويا وتتبناه احدي الجامعات الأفريقية خلال الدورة المقبلة.


جاء ذلك خلال الحفل الختامي لأسبوع الجامعات الافريقية الاول والذي أقيم بحضور كلا من الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان والدكتور عبدالعزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد والدكتور أيمن عثمان نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور عبدالرحمن عبالباسط المنسق العام للأسبوع ولفيف من عمداء الكليات وأعضاء التحكيم باللجان المختلفة وعدد من الفنانين وأعضاء الوفود الافريقية والمصرى، وتضمن الحفل عرض فني لفرقة أسوان للفنون الشعبية التابعة لهيئة قصور الثقافة المصرية.

وتقدم الدكتور احمد غلاب خلال الحفل بالشكر الجزيل لشركاء النجاح في تنظيم أسبوع الجامعات الأفريقية والذي لاقي صدي كبير وواسع في ظل المشاركة الكبيرة من ممثلي 21 جامعة أفريقية و24 جامعة مصرية.

ومن جانبه قال الدكتور أيمن عثمان انه سيتم تنظيم مؤتمر لشباب الباحثين الأفارقة خلال العام المقبل من اجل إعطاء فرصة للباحثين في قارة أفريقيا لكي يعرضوا أبحاثهم وأفكارهم لحل مشكلات القارة والنهوض بها، كما نتطلع ايضا الي اقامة برلمان لشباب أفريقيا ليكون منبر يعبر به شباب أفريقيا عن أمالهم وتطلعاتهم.

وأشار الدكتور عبدالرحمن عبدالباسط الي أن اسبوع شباب الجامعات الافريقية كان حلما يراودنا منذ بضعة شهور وأصبح حقيقة علي أرض الواقع بجهود المخلصين من ابناء جامعة أسوان وبمعاونة العديد من الوزارات والهيئات مثل وزارة التعليم العالي ووزارة الشباب والرياضة والثقافة والأثار ومحافظة أسوان وجامعة الازهر الشريف.
رئيس جامعة أسوان يعلن عن إطلاق منصة إلكترونية خاصة بإفريقيا
رئيس جامعة أسوان يعلن عن إطلاق منصة إلكترونية خاصة بإفريقيا
رئيس جامعة أسوان يعلن عن إطلاق منصة إلكترونية خاصة بإفريقيا
رئيس جامعة أسوان يعلن عن إطلاق منصة إلكترونية خاصة بإفريقيا
رئيس جامعة أسوان يعلن عن إطلاق منصة إلكترونية خاصة بإفريقيا
رئيس جامعة أسوان يعلن عن إطلاق منصة إلكترونية خاصة بإفريقيا
رئيس جامعة أسوان يعلن عن إطلاق منصة إلكترونية خاصة بإفريقيا
رئيس جامعة أسوان يعلن عن إطلاق منصة إلكترونية خاصة بإفريقيا
رئيس جامعة أسوان يعلن عن إطلاق منصة إلكترونية خاصة بإفريقيا
رئيس جامعة أسوان يعلن عن إطلاق منصة إلكترونية خاصة بإفريقيا
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