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محافظ اسوان: ترقية٨٧٠٠ موظف بالحكم المحلى

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 05:03 ص
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أرشيفية
أرشيفية
فتح الله رضوان
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وافق اللواء أحمد إبراهم محافظ أسوان على تسكين وترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وذلك للعاملين بديوان عام المحافظة والمجالس المحلية ومديريات الخدمات التابعة بإجمالى 8700 موظف وفقًا لنص المادة الثالثة من قرار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم (65) لسنة 2019، وكتاب دورى الجهاز رقم ( 1 ) لسنة 2019.

صرح بذلك يوسف أبو الفضل وكيل وزارة مديرية التنظيم والإدارة بأسوان والذى أشار إلى أنه طبقًا لنص المادة الثالثة والكتاب الدورى للجهاز المركزى للتنظيم والإدارى يرقى الموظفين الذين أتموا فى مستوياتهم الوظيفية حتى 30/6/2019 مددًا لا تقل عن المدد البينية المحددة قرين كل مستوى وظيفى إلى المستويات التى تعلوها إعتبارًا من 1/7/2019، مع إحتفاظهم بالأقدمية بالمستوى الوظيفى بعد الترقية، على ألا تتعدى ترقية الموظف مستوى وظيفى واحد.

لافتًا إلى أنه يستحق الموظفين المرقين بقرار من رئيس الجهاز رقم 65 لسنة 2019 إعتبارًا من 1/7/2019 الأجر الوظيفى المقرر للوظيفة المرقى إليها أو الأجر السابق مضافًا إليه علاوة الترقية بنسبة 5 % من الأجر الوظيفى أيهما أكبر.

وأوضح يوسف أبو الفضل بأن إجمالى الموظفين المرقين بديوان عام المحافظة بلغ 2119 موظف موزعين على المجموعات الوظيفية المختلفة، بينما وصل إجمالى الموظفين المرقين بمديرية التربية والتعليم 2267 موظف موزعين أيضًا على المجموعات الوظيفية المختلفة، وفى مديرية الشئون الصحية وصل إجمالى الموظفين المرقين 1057 موظف، وفى مديرية الإسكان والمرافق وصل إجمالى الموظفين المرقين 179 موظف

وفى مديرية التضامن الإجتماعى وصل إلى 1399 موظف، وفى مديرية التموين والتجارة وصل إلى 104 موظف، ومديرية الزراعة وصل إلى 601 موظف، مشيرًا إلى أنه فى مديرية القوى العاملة وصل إجمالى الموظفين المرقين إلى 36 موظف موزعين أيضًا على المجموعات الوظيفية المختلفة، وفى مديرية الطرق والنقل وصل إلى 46 موظف، ومديرية الشباب والرياضة 721 موظف، ومديرية الطب البيطرى 187 موظف، ومديرية التنظيم والإدارة 20 موظف.

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الكلمات المفتاحية

وزارة التنمية المحلية محافظ أسوان ترقية الموظفين الحكم المحلي

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