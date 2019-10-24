Advertisements
Advertisements
Advertisements

صبري فواز مدافعًا عن حمو بيكا: "كل فولة ولها كيال" (فيديو)

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 04:47 ص
Advertisements
الفنان صبري فواز وحمو بيكا
الفنان صبري فواز وحمو بيكا
كريم هاشم _تصوير ياسمين عليوة
Advertisements

التقى الفجر الفني بالفنان صبري فواز، على هامش تكريمه من قبل مجلس الإعلامين الدوليين، وتحدثنا معه عن مشكلة حمو بيكا مع نقابة المهن الموسيقية.

 

وقال "فواز" في تصريح خاص للفجر الفني، أن من حق مطرب المهرجانات حمو بيكا الغناء لأنه يمتلك متابعين يحبون سماعه قائلًا: "حمو بيكا من حقه يغني والناس اللي بتحبه من حقهم يسمعوا اللي بيحبوه، ولو مش عاجبنا إحنا عاجب ناس تانيه.

 

 

وأردف "فواز" كلامه بمثل شعبي قائلًا: "كل فولة ولها كيال" مضيفًا لابد من ترك حمو بيكا للغناء  طالما يوجد محبينه.

 

 

وأضاف "فواز" قائلًا: "في ناس بتحبه، أنا ممكن ميعجبنيش سين، أو صاد من الناس هل وقتها أمنع الناس انها تتفرج عليه، مشيرًا أنه يوجد لديه قطاع كبير من المستمعين يحبون سماعه ولابد من ترك للغناء لأجلهم".

 

 

وأختتم "فواز" تعليقه على هذا الحدث قائلًا: " لو أنا بحب أكل فسيخ وغيري مابيحبهوش هيمنعني وقتها أني أكل فسيخ عشان هو مبيحبهوش".

 

بدايتة المشكلة 

والجدير بالذكر أن حمو بيكا، شارك جمهوره بفيديو لايف، على حسابه الشخصي، بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أثناء تواجده في نقابه المهن الموسيقة.

 

 

وظهر في الفيديو منفعلًا بسبب تعجيزه في تسجيل اسمه بنقابة وطلب بعض العاملين بنقابة الموسيقين مبلغ كبير منه تجاوز الـ300 ألف جنيه مقابل التسجيل.

 

 

وقال "بيكا"، عبر مقطع الفيديو الذي قام بنشره: "السلام عليكم هنا المهن الموسيقية في مصر اللي بتمنع اي شاب له جمهور أنه يغني.. كل شخص أقوله عايز اشتغل يطلب مني 400 الف جنيه، عشان أدخل النقابة".

 

وهدد بيكا النقابة قائلًا: "أنا بيكم أو من غيركم هشتغل.. حتى لو هتحبس هنا.. أو هموت هنا.. انا لما سافرت خارج مصر الناس احتفلت بأعمالي واعتفوا بالفن اللي بقدمه لأن أنا ليا جمهوري اللي بيسمحني وبيحبني".

 

وهاجم مغني المهرجانات بعض المطربين المسجلين بنقابة المهن الموسيقية قائلًا: "الناس دي عاملين نفسهم مغنيين وملحنين وهما لا بيعرفوا يغنوا ولا يلحنوا.. أنا عايز أعرف مين اللي بيمثل النقابة دي؟.. لو الاستاذ هاني شاكر اللي بيمثلها يجي يشوف الناس دي.. اللي قاعدة مبتعملش حاجة.. واحنا شباب بنتعب ونسافر عشان ناكل عيش ومعايا 20 فرد شغالين".

 

وهاجم "حمو" نقابة المهن الموسيقية: "المرة الجاية هنزل الشارع والناس هتنزل معايا وهاجي هنا أكسر في النقابة ومحدش هيمنعني غير الموت.. ولو على الحبس أنا مش خايف من اي حاجة".

 

وهدد نقيب المهن الموسىيقية قائلًا: "أنا هنزل الشارع مع جمهوري وكلنا هنقول احنا مش عايزين هاني شاكر وكل جمهور المهرجانات هتنزل وتقول أنها مش عايزاك عشان احنا مش معترفين بالفن بتاعك لأن أنتو مش مغنين ولا معترفين بيكم فنيًا المرادي.. والمرة الجاية هتكون في شتيمة وقلة أدب
Advertisements

الكلمات المفتاحية

منع حمو بيكا من الغناء فيديو حمو بيكا صبري فواز يدافع عن حمو بيكا صبري فواز سجن حمو بيكا حمو بيكا وهاني شاكر حمو بيكا بلطجة حمو بيكا بلاغ ضد حمو بيكا بث مباشر حمو بيكا الغاء حفل حمو بيكا ازمة حمو بيكا

أخبار تهمك

نجم الأهلي على رادار أستون فيلا

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يدخل في مفاوضات مع حجازي واللاعب يرد

منذ حوالي 5 ساعات

تعليق رسمي من الأهلي على إصابة محمد محمود

منذ حوالي 7 ساعات

«كورة ستار NOW» مشاهدة مباراة ليفربول ضد جينك بث مباشر KORAONLINE كورة لايف I7SRY يلا شوت PLUS رابط ماتش ليفربول NOW

منذ حوالي 8 ساعات

« يلا شووت NOW» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون Yalla BeIN يلا شوت بث مباشر KORA LIVE كورة جول PLUS رابط ماتش الزمالك

الآن

« يلا شوت NOW» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر kora star كورة لايف i7sry رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع LIVE

الآن

تركي آل الشيخ يعرض علاج محمد محمود على حسابه الشخصي

منذ أقل من ساعتين

« كول كورة NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وجينك اليوم بث مباشر LIVERPOOL TODAY يلا شووت KORA LIVE رابط ماتش ليفربول PLUS

منذ حوالي 9 ساعات

الاسطورة NOW: مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر YALLA SHOOT كورة جول I7SRY بلس رابط ليفربول جول صلاح NOW

منذ حوالي 9 ساعات

يلا شوت - كورة اون لاين مشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول وجينك اليوم 23-10-2019 في دوري أبطال أوروبا بمشاركة محمد صلاح NOW

منذ حوالي 8 ساعات

يلا شوت ON SPORT «مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر ZAMALEK مجانًا مشاهدة الزمالك الآن NOW»

الآن

«يلا شوت NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر KORA LIVE كورة جول I7SRY أونلاين PLUS رابط ماتش ليفربول «NOW»

منذ حوالي 8 ساعات

يلا شوت PLUS مشاهدة مباراة جينك وليفربول بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش LIVER POOL الآن NOW

منذ حوالي 9 ساعات

« كورة ON لاين» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر ON SPORT المفتوحة KORA LIVE هدف الزمالك رابط ماتش الزمالك NOW

الآن

«LIVE يلا شوت» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر رابط يوتيوب KORA ON LINE كورة لايف رابط ماتش اليوم الزمالك NOW

الآن

أول تحرك من الخطيب بعد إصابة محمد محمود في الرباط الصليبي

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

بعد الحكم بحبسه.. حمو بيكا يوجه هذه المناشدة للجمهور

في أول حفل غنائي له بعد الحكم بحبسه.. حمو بيكا يشعل خطوبة عنتر و"حسناء الزمالك" (صور)

"الموسيقيين" ترد على الفيديو المُسيء لـ حمو بيكا: "ألفاظه تخدش الحياء العام" (فيديو)

حمو بيكا لهاني شاكر: "انا مش معترف بالفن بتاعك" (فيديو)

القصة الكاملة لخلاف حمو بيكا مع نقيب الموسيقيين هاني شاكر

حمو بيكا يتصدر جوجل وتويتر بعد اشتعال أزمته مع نقابة الموسيقيين (فيديو)

ads
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
07:40 م

«LIVE يلا شوت» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر رابط يوتيوب KORA ON LINE كورة لايف رابط ماتش اليوم الزمالك NOW

« كورة ON لاين» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر ON SPORT المفتوحة KORA LIVE هدف الزمالك رابط ماتش الزمالك NOW

07:41 م

يلا شوت ON SPORT «مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر ZAMALEK مجانًا مشاهدة الزمالك الآن NOW»

07:43 م

« يلا شووت NOW» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون Yalla BeIN يلا شوت بث مباشر KORA LIVE كورة جول PLUS رابط ماتش الزمالك

07:30 م

« يلا شوت NOW» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر kora star كورة لايف i7sry رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع LIVE

07:44 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون البنوك.. توقيت صادم وجدل مستمر

مصطفي ثابت
مصطفي ثابت

مصطفى ثابت يكتب: شكرًا لكم..

حماد عبدالله
حماد عبدالله

د. حماد عبدالله يكتب: حتمية عودة "لافته" شقة للإيجار!!

DMCA.com Protection Status