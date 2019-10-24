صبري فواز مدافعًا عن حمو بيكا: "كل فولة ولها كيال" (فيديو)

التقى الفجر الفني بالفنان صبري فواز، على هامش تكريمه من قبل مجلس الإعلامين الدوليين، وتحدثنا معه عن مشكلة حمو بيكا مع نقابة المهن الموسيقية.

وقال "فواز" في تصريح خاص للفجر الفني ، أن من حق مطرب المهرجانات حمو بيكا الغناء لأنه يمتلك متابعين يحبون سماعه قائلًا: "حمو بيكا من حقه يغني والناس اللي بتحبه من حقهم يسمعوا اللي بيحبوه، ولو مش عاجبنا إحنا عاجب ناس تانيه.

وأردف "فواز" كلامه بمثل شعبي قائلًا: "كل فولة ولها كيال" مضيفًا لابد من ترك حمو بيكا للغناء طالما يوجد محبينه.

وأضاف "فواز" قائلًا: "في ناس بتحبه، أنا ممكن ميعجبنيش سين، أو صاد من الناس هل وقتها أمنع الناس انها تتفرج عليه، مشيرًا أنه يوجد لديه قطاع كبير من المستمعين يحبون سماعه ولابد من ترك للغناء لأجلهم".

وأختتم "فواز" تعليقه على هذا الحدث قائلًا: " لو أنا بحب أكل فسيخ وغيري مابيحبهوش هيمنعني وقتها أني أكل فسيخ عشان هو مبيحبهوش".

بدايتة المشكلة

والجدير بالذكر أن حمو بيكا، شارك جمهوره بفيديو لايف، على حسابه الشخصي، بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أثناء تواجده في نقابه المهن الموسيقة.

وظهر في الفيديو منفعلًا بسبب تعجيزه في تسجيل اسمه بنقابة وطلب بعض العاملين بنقابة الموسيقين مبلغ كبير منه تجاوز الـ300 ألف جنيه مقابل التسجيل.

وقال "بيكا"، عبر مقطع الفيديو الذي قام بنشره: "السلام عليكم هنا المهن الموسيقية في مصر اللي بتمنع اي شاب له جمهور أنه يغني.. كل شخص أقوله عايز اشتغل يطلب مني 400 الف جنيه، عشان أدخل النقابة".

وهدد بيكا النقابة قائلًا: "أنا بيكم أو من غيركم هشتغل.. حتى لو هتحبس هنا.. أو هموت هنا.. انا لما سافرت خارج مصر الناس احتفلت بأعمالي واعتفوا بالفن اللي بقدمه لأن أنا ليا جمهوري اللي بيسمحني وبيحبني".

وهاجم مغني المهرجانات بعض المطربين المسجلين بنقابة المهن الموسيقية قائلًا: "الناس دي عاملين نفسهم مغنيين وملحنين وهما لا بيعرفوا يغنوا ولا يلحنوا.. أنا عايز أعرف مين اللي بيمثل النقابة دي؟.. لو الاستاذ هاني شاكر اللي بيمثلها يجي يشوف الناس دي.. اللي قاعدة مبتعملش حاجة.. واحنا شباب بنتعب ونسافر عشان ناكل عيش ومعايا 20 فرد شغالين".

وهاجم "حمو" نقابة المهن الموسيقية: "المرة الجاية هنزل الشارع والناس هتنزل معايا وهاجي هنا أكسر في النقابة ومحدش هيمنعني غير الموت.. ولو على الحبس أنا مش خايف من اي حاجة".

وهدد نقيب المهن الموسىيقية قائلًا: "أنا هنزل الشارع مع جمهوري وكلنا هنقول احنا مش عايزين هاني شاكر وكل جمهور المهرجانات هتنزل وتقول أنها مش عايزاك عشان احنا مش معترفين بالفن بتاعك لأن أنتو مش مغنين ولا معترفين بيكم فنيًا المرادي.. والمرة الجاية هتكون في شتيمة وقلة أدب