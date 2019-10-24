بسبب الطقس.. إعلان حالة الطوارئ في المحافظات ورفع درجات الاستعداد

أعلنت محافظة الأقصر، عن رفع درجة الطوارئ والجاهزية ورفع درجة الاستعداد بجميع المواقع والمناطق، خاصة المناطق الأثرية والسياحية.





جاء ذلك خلال اجتماع عقده محافظ الأقصر المستشار مصطفى الهم، بحضور رؤساء المدن والأحياء والمدن والمراكز، ومديرى قطاعات الصحة والتموين والتعليم ومياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والمرور وجميع التنفيذيين بالمحافظة.





وأكد مسؤولو المحافظة جاهزية جميع المعدات المطلوبة لمواجهة الأمطار الغزيرة وتفعيل خطة الاستدعاء للأفراد العاملين على المعدات فى حالة الطوارئ.





وشدد المحافظ على رفع حالة الطوارئ القصوى بين أجهزة التنفيذية والمعنية، لاستقبال فصل الشتاء واستعدادًا لمواجهة الأمطار والسيول عقب الطقس غير المستقر والأمطار التى تشهدها المحافظات.





كما وجه باتخاذ التدابير والاستعدادات وتشكيل لجنة للمرور على مخرات السيول فى جميع المراكز والمدن، للتأكد من جاهزيتها لمجابهة الأمطار والسيول ولضمان تأمين وسلامة أرواح المواطنين والمنشآت للمحافظة على شبكة الطرق وتأمين حركة السياحة وانتظام حركة المرور.





وفى محافظة دمياط، تعرضت المحافظة طوال ليلة أمس وحتى فجر اليوم لعاصفة شديدة من الأمطار والعواصف الرعدية على كافة أنحاء المحافظة وامتلأت شوارع المحافظة بمياه الأمطار المتساقطة بغزارة كما تسببت العواصف الرعدية بسقوط بعض أسلاك الكهرباء فى بعض المناطق.





وتوقفت حركة الصيد فى بحيرة المنزلة والبحر المتوسط، كما تم إغلاق بوغاز الصيد فى مدينة عزبة اليرج خلال فترة العواصف حتى لا تتعرض سفن الصيد للغرق وتقوم سيارات شفط المياه فى المدن بشفط المياه من الشوارع والميادين الرئيسية حتى لا تعوق حركة الصيد.





وفى محافظة كفر الشيخ، كلف المحافظ الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، اليوم السكرتير العام المساعد ياسر الحفناوي، بالمرور على 13 مركزًا ومدينة لرفع درجات الاستعداد لمواجهة التغيرات المناخية وسقوط الأمطار بالمحافظة، موجهًا باستمرار رفع مخلفات الأمطار وصيانة بيارات الصرف الصحى وتغطيتها، وصيانة صفايات الأمطار، فضلًا عن صيانة أعمدة الإنارة المتهالكة، والترع والمصارف التى تم تغطيتها، وجاهزية جميع سيارات الكسح ومعدات النظافة على مستوى المراكز واستخدامها لرفع وكسح المياه من الشوارع التى قد تنتج عن هطول أمطار، وتكثيف أعمال النظافة وتحسين الخدمات للمواطنين، والمتابعة على مدار الساعة.





وفى محافظة شمال سيناء، ازدادت الأمطار التى شهدتها المحافظة الليلة غزارة مصحوبة بأصوات رعد وبرق وكرات من الثلج ما أدى توقف مياه الأمطار فى الشوارع والميادين وسدت مداخل عدد من العمارات ومنازل المواطنين ولم تتأثر الحركة التجارية والمرورية.





وتوالى غرفة العمليات الرئيسية متابعة التطورات بالاتصال بغرف العمليات الفرعية على مستوى مجالس المدن وأجهزة الخدمات، ولم تتلق الغرفة الرئيسية أية معلومات حتى الآن بسبب صعوبة الاتصالات.





كما شهدت منطقة وسط سيناء سيولًا متوسطة نتيجة الأمطار الغزيرة فى عدد من الوديان فى مركز ومدينة الحسنة بوسط سيناء.





وأكد بيان مجلس مدينة الحسنة، أن الأعمال الصناعية والسدود التى تم إنشائها فى المنطقة قامت بحجز مياه السيول، وأنه يتم متابعة الموقف لحظة بلحظة، موضحًا أن مجلس المدينة أن السيول تسببت فى مصرع مزارع وابنته على أثر سقوط صخرة على العشة التى يقيمان فيها فى منطقة المليز.





وفى محافظة الإسكندرية كلف المحافظ الدكتور عبد العزيز قنصوة، اللواء حمدى الحشاش السكرتير العام للمحافظة بالمرور على كافة المناطق الساخنة بنطاق الأحياء، وتفقد وضع منظومة الصرف الصحى و كفاءة تصريف مياه الأمطار و تمركز سيارات الشفط بجميع الأحياء.





وتفقد السكرتير العام كفاءة تصريف الأمطار بأحياء العجمى وغرب والعامرية أول و ثان، للتأكد من تصريف مياه الأمطار بالشنايش وتمركز سيارات الشفط بالمناطق الساخنة و تواجد فنين متخصصين من قبل شركة الصرف الصحى.





وتوجه السكرتير العام لحى العامرية أول و ثانى لتفقد وضع تصريف مياه الأمطار بالأحياء و التأكد من عدم وجود أى تراكمات ناتجة عن نوة الأمطار.





حيث تفقد الطريق الصحراوى ومنطقة عبد القادر وكوبرى الثروة السمكية وأمام مسجد الفرقان ومنطقة الجرارى بنطاق حى العامرية أول والتى تعتبر من المناطق المنخفضة التى تتجمع بها مياه الأمطار وتم التأكد من استقرار الوضع بها وعدم وجود تراكمات لمياه الأمطار، وبنطاق حى العامرية ثان تفقد منطقة الكافورى وتأكد من استقرار الوضع، و رافقه خلال الجولة رؤساء.





وفى نطاق حى غرب قام السكرتير العام، برفقة رئيس الحى، بالمرور على شارع مسجد سيدى القبارى وأسفل كوبرى 27 للاطمئنان على استقرار الوضع بها و تمركز سيارات الشفط وعدم تواجد تراكمات لمياه الأمطار تعيق الحركة المرورية.



