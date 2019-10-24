حمدي ذكي يكشف سبب عدم مشاركته مع الإسماعيلي أمام الجزيرة الإماراتي

علق محمد حمدي زكي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، على عدم مشاركته خلال مواجهة الفريق أمام الجزيرة الإماراتي، بكأس محمد السادس لأبطال العرب.





وأكد ذكي في تصريحات عقب المباراة، أنه تفاجأ بخروجه من المباراة وحسابات ميودراج المدير الفني، رغم الإشادة به في الملعب مؤخرا.





وتلقى ذكي، إشادة من مديره الفني في مباراة حرس الحدود، والتي تلقى فيها الفريق هزيمة بهدف دون رد، بالجولة الخامسة للدوري العام.





وأضاف حمدي ذكي، أن المدير الفني حرص على التحدث معه بعد مباراة الجزيرة، مؤكدا له على أهمية وجوده داخل الفريق، موضحا أن استبعاده كان لهدف معين وهو الاستعانة بخبراته حسب مجريات المباراة.





وتابع لاعب الدراويش، "الجزيرة ناد كبير وعلمنا أن بعض نجومه لن يشاركوا في المباراة، ما زاد من حرصنا على تحقيق نتيجة إيجابية، وأعتقد أن الفوز بهدفين دون رد نتيجة ستساعدنا في مباراة الإياب".





واختتم تعليقا على الهزيمة من حرس الحدود بالدوري قائلا "قدمنا أداءا جيدا في مباراة حرس الحدود بالدوري رغم الخسارة، لقد اعتمد مدربه طارق العشري على خطة دفاعية وتكتل بكل لاعبيه أمام المرمى، ولم يقعوا في أي أخطاء، لذا لم يحالفنا التوفيق ولم نجد ثغرة وخسرنا في النهاية بركلة جزاء".