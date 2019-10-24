Advertisements
Advertisements
Advertisements

تعرف على تصريحات تشامبرلين بعد مباراة جينك ضد ليفربول

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 03:08 ص
Advertisements
تشامبرلين
تشامبرلين
علي ماهر حلمي
Advertisements
قال اللاعب الدولي الإنجليزي تشامبرلين المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول الإنجليزي في تصريحات صحفية عقب مباراة جينك ضد ليفربول ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.

تصريحات تشامبرلين عقب مباراة جينك ضد ليفربول
قال لاعب نادي ليفربول تشامبرلين"انه من الرائع ان اعود لدوري ابطال اوروبا واسجل هدفين واساعد الفريق علي الفوز في المباراة، بالتأكيد افتقدت الي ليالي الأبطال، من الجميل أن أعود والعب، إنها بطولة رائعة ومن المميز ان العب مجدداً بها ، وهي مسابقة نشأنا جميعًا على متابعتها منذ أن كنا اطفال ونرغب في اللعب بها، كان من الجميل أن أعود بعد رؤية زملائي يلعبون بشكل جيد في العام الماضي كنت محظوظًا بما فيه الكفاية لأعود إلى مقاعد البدلاء في اليوم الكبير في المباراة النهائية أمام توتنهام وأشاهد الفريق يحقق البطولة، إنه شيء ملهم ومن الجيد أن أعود مرة أخرى إلى التشكيلة الأساسية ومحاولة تقديم أداء لمساعدة الفريق. تسجيل الأهداف كان بمثابة مكافأة".

وأضاف اللاعب الدولي الإنجليزي تشامبرلين:" في مباراة جينك ضد ليفربول الشوط الأول كنا متقلبين بعض الشيء وكان علينا أن نحقق أداء أفضل بكثير من ذلك إذا أردنا المضي قدمًا في هذه المسابقة العريقة، وكنا في ‏الشوط الثاني اكثر نضجاً للغاية وسيطرنا على اللعبة نشعر بخيبة أمل لإستقبال هدف ولكن كانت ليلة جيدة حقا، ‏يمكننا أن نأخذ الثقة من الموسم بأكمله ، وليس فقط هذه اللعبة، لقد كان لدينا الكثير لنتحسن في الوقت الحالي حققنا نتائج جيدة ولا يزال بإمكاننا التحسن سنأخذ الكثير من هذه المباراة، ‏أنا متأكد من أن المدرب لديه الكثير ليحققه لنا ، لأننا سنحتاج إلى ان نكون بأفضل مستوياتنا لتحقيق أداء جيد والحصول على النتيجة الصحيحة في الاسبوع القادم ضد توتنهام".

نتيجة مباراة جينك ضد ليفربول
وحقق نادي ليفربول الإنجليزي فوزا هاما خارج ارضه علي حساب نظيره نادي جينك البلجيكي بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات كن بطولة دوري أبطال أوروبا وبهذه النتيجة يرتفع رصيد نادي ليفربول الإنجليزي الي 6 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة خلف المتصدر نادي نابولي الإيطالي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

محمد صلاح ليفربول ضد جينك ليفربول دوري ابطال اوروبا جينك ضد ليفربول تشامبرلين

أخبار تهمك

يلا شوت PLUS مشاهدة مباراة جينك وليفربول بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش LIVER POOL الآن NOW

منذ حوالي 7 ساعات

«LIVE يلا شوت» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر رابط يوتيوب KORA ON LINE كورة لايف رابط ماتش اليوم الزمالك NOW

الآن

«يلا شوت NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر KORA LIVE كورة جول I7SRY أونلاين PLUS رابط ماتش ليفربول «NOW»

منذ حوالي 7 ساعات

تعليق رسمي من الأهلي على إصابة محمد محمود

منذ حوالي 5 ساعات

« يلا شووت NOW» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون Yalla BeIN يلا شوت بث مباشر KORA LIVE كورة جول PLUS رابط ماتش الزمالك

الآن

«كورة ستار NOW» مشاهدة مباراة ليفربول ضد جينك بث مباشر KORAONLINE كورة لايف I7SRY يلا شوت PLUS رابط ماتش ليفربول NOW

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يدخل في مفاوضات مع حجازي واللاعب يرد

منذ حوالي 3 ساعات

« كورة ON لاين» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر ON SPORT المفتوحة KORA LIVE هدف الزمالك رابط ماتش الزمالك NOW

الآن

يلا شوت ON SPORT «مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر ZAMALEK مجانًا مشاهدة الزمالك الآن NOW»

الآن

صدمة مدوية.. تفاصيل إصابة محمد محمود في مران الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

يلا شوت - كورة اون لاين مشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول وجينك اليوم 23-10-2019 في دوري أبطال أوروبا بمشاركة محمد صلاح NOW

منذ حوالي 6 ساعات

أول تحرك من الخطيب بعد إصابة محمد محمود في الرباط الصليبي

منذ حوالي 6 ساعات

نجم الأهلي على رادار أستون فيلا

منذ ساعتين و 34 دقيقة

« يلا شوت NOW» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر kora star كورة لايف i7sry رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع LIVE

الآن

« كول كورة NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وجينك اليوم بث مباشر LIVERPOOL TODAY يلا شووت KORA LIVE رابط ماتش ليفربول PLUS

منذ حوالي 7 ساعات

الاسطورة NOW: مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر YALLA SHOOT كورة جول I7SRY بلس رابط ليفربول جول صلاح NOW

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

أهم أخبار ليفربول اليوم الثلاثاء.. محمد صلاح يصالح الجماهير وغياب ثلاثي ليفربول ضد جينك

أخر أخبار محمد صلاح اليوم الأربعاء: أزمة بين صلاح ونجم الأهلي.. والفرعون يقود الريدز أمام جينك

ليفربول يفاجئ جينك البلجيكي بهدف مبكر (فيديو)

“ NOW مباشر يلا شوت” مشاهدة مباراة ليفربول وجينك اليوم الأربعاء 2019 / 10 / 23 يلا شوت بث مباشر ليفربول ضد جينك «SALAH»

من جديد.. تشامبرلين يسجل لليفربول في شباك جينك "2-0" (فيديو)

في ليلة تألق صلاح.. ليفربول يهزم جينك بالأربعة في دوري أبطال أوروبا

ads
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
07:40 م

«LIVE يلا شوت» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر رابط يوتيوب KORA ON LINE كورة لايف رابط ماتش اليوم الزمالك NOW

« كورة ON لاين» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر ON SPORT المفتوحة KORA LIVE هدف الزمالك رابط ماتش الزمالك NOW

07:41 م

يلا شوت ON SPORT «مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر ZAMALEK مجانًا مشاهدة الزمالك الآن NOW»

07:43 م

« يلا شووت NOW» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون Yalla BeIN يلا شوت بث مباشر KORA LIVE كورة جول PLUS رابط ماتش الزمالك

07:30 م

« يلا شوت NOW» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر kora star كورة لايف i7sry رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع LIVE

07:44 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون البنوك.. توقيت صادم وجدل مستمر

مصطفي ثابت
مصطفي ثابت

مصطفى ثابت يكتب: شكرًا لكم..

حماد عبدالله
حماد عبدالله

د. حماد عبدالله يكتب: حتمية عودة "لافته" شقة للإيجار!!

DMCA.com Protection Status