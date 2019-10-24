Advertisements
Advertisements
Advertisements

راموس يطلق تصريح ناري بشأن رحيل زيدان

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 03:05 ص
Advertisements
راموس
راموس
محمد الصو
Advertisements
تحدث الإسباني سيرجيو راموس مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، عن إحتمالية رحيل الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني، عن قيادة الفريق خلال المرحلة المقبلة.

وأكد راموس في تصريحات له اليوم، أن الجميع في مدريد يرغب في إستمرار زيدان، لا أعرف مناسبة إثارة المشاكل داخل الفريق بالوقت الحالي.

وأضاف راموس، "الهدف من تلك الإشاعات هي ضرب الفريق وزعزعة استقراره، ولكننا نعلم جميعا هذه الشكوك ولن ننجرف ورائها".

وتابع راموس:" جميع من في غرف الملابس يقفون خلف زيدان حتى الموت، علينا ان نعطي صورة وحدة عن وجود الفريق خلف المدرب".

واختتم، "أعتقد أننا مازالنا في بداية الموسم، كل ما علينا فعله هو العمل بجد من أجل التتويج بلقبي الليجا ودوري أبطال أوروبا".

وحقق ريال مدريد أول فوز له هذا الموسم في ​دوري أبطال أوروبا​ على حساب نادي جالاطاسراي التركي في الجولة الثالثة من دور المجموعات.

ورفع الميرنجي رصيده 4 نقاط في المركز الثاني خلف باريس سان جيرمان صاحب الصدارة برصيد 9 نقاط لمنافسات المجموعة الأولى.

وكان مدريد، فقد صدارة الدوري الإسباني الممتاز لصالح غريمه التقليدي برشلونة، بعد الهزيمة من ريال مايوركا بالجولة التاسعة، ليتراجع للمركز الثاني برصيد 18 نقطة بفارق نقطة عن البلوجرانا والفائز على إيبار، لحساب نفس الجولة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مصر كرة القدم زين الدين زيدان ريال مدريد راموس اليوم اسبانيا

أخبار تهمك

تعليق رسمي من الأهلي على إصابة محمد محمود

منذ حوالي 5 ساعات

«LIVE يلا شوت» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر رابط يوتيوب KORA ON LINE كورة لايف رابط ماتش اليوم الزمالك NOW

الآن

« كول كورة NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وجينك اليوم بث مباشر LIVERPOOL TODAY يلا شووت KORA LIVE رابط ماتش ليفربول PLUS

منذ حوالي 7 ساعات

أول تحرك من الخطيب بعد إصابة محمد محمود في الرباط الصليبي

منذ حوالي 6 ساعات

صدمة مدوية.. تفاصيل إصابة محمد محمود في مران الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

نجم الأهلي على رادار أستون فيلا

منذ ساعتين و 31 دقيقة

يلا شوت - كورة اون لاين مشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول وجينك اليوم 23-10-2019 في دوري أبطال أوروبا بمشاركة محمد صلاح NOW

منذ حوالي 6 ساعات

يلا شوت PLUS مشاهدة مباراة جينك وليفربول بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش LIVER POOL الآن NOW

منذ حوالي 7 ساعات

«كورة ستار NOW» مشاهدة مباراة ليفربول ضد جينك بث مباشر KORAONLINE كورة لايف I7SRY يلا شوت PLUS رابط ماتش ليفربول NOW

منذ حوالي 7 ساعات

«يلا شوت NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر KORA LIVE كورة جول I7SRY أونلاين PLUS رابط ماتش ليفربول «NOW»

منذ حوالي 7 ساعات

الاسطورة NOW: مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر YALLA SHOOT كورة جول I7SRY بلس رابط ليفربول جول صلاح NOW

منذ حوالي 7 ساعات

« كورة ON لاين» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر ON SPORT المفتوحة KORA LIVE هدف الزمالك رابط ماتش الزمالك NOW

الآن

الزمالك يدخل في مفاوضات مع حجازي واللاعب يرد

منذ حوالي 3 ساعات

« يلا شووت NOW» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون Yalla BeIN يلا شوت بث مباشر KORA LIVE كورة جول PLUS رابط ماتش الزمالك

الآن

يلا شوت ON SPORT «مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر ZAMALEK مجانًا مشاهدة الزمالك الآن NOW»

الآن

« يلا شوت NOW» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر kora star كورة لايف i7sry رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع LIVE

الآن

موضوعات متعلقة

ثلاثي هجومي في التشكيل المتوقع لمدريد ضد مايوركا

مفاجأت في قائمة ريال مدريد لمواجهة مايوركا في الليجا

تشكيل ريال مدريد أمام ريال مايوركا.. استعد للمفاجأت

مفاجأت بالجملة في تشكيل ريال مدريد أمام ريال مايوركا.. مشاهدة مباراة ريال مدريد ومايوركا بث مباشر الآن beIN NOW

يلا شووت MATCH WEEK مشاهدة مباراة ريال مدريد ومايوركا بث مباشر yalla SHOOT يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش الريال KORA NOW

أخبار ريال مدريد اليوم: الملكي يجهز لضم الصفقة الكبرى ونجم الميرينجي يحرج زيدان "المترنح" وإصابة تضرب نجم البيرنابيو

ads
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
07:40 م

«LIVE يلا شوت» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر رابط يوتيوب KORA ON LINE كورة لايف رابط ماتش اليوم الزمالك NOW

« كورة ON لاين» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر ON SPORT المفتوحة KORA LIVE هدف الزمالك رابط ماتش الزمالك NOW

07:41 م

يلا شوت ON SPORT «مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر ZAMALEK مجانًا مشاهدة الزمالك الآن NOW»

07:43 م

« يلا شووت NOW» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون Yalla BeIN يلا شوت بث مباشر KORA LIVE كورة جول PLUS رابط ماتش الزمالك

07:30 م

« يلا شوت NOW» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر kora star كورة لايف i7sry رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع LIVE

07:44 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون البنوك.. توقيت صادم وجدل مستمر

مصطفي ثابت
مصطفي ثابت

مصطفى ثابت يكتب: شكرًا لكم..

حماد عبدالله
حماد عبدالله

د. حماد عبدالله يكتب: حتمية عودة "لافته" شقة للإيجار!!

DMCA.com Protection Status