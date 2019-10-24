راموس يطلق تصريح ناري بشأن رحيل زيدان

تحدث الإسباني سيرجيو راموس مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، عن إحتمالية رحيل الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني، عن قيادة الفريق خلال المرحلة المقبلة.





وأكد راموس في تصريحات له اليوم، أن الجميع في مدريد يرغب في إستمرار زيدان، لا أعرف مناسبة إثارة المشاكل داخل الفريق بالوقت الحالي.





وأضاف راموس، "الهدف من تلك الإشاعات هي ضرب الفريق وزعزعة استقراره، ولكننا نعلم جميعا هذه الشكوك ولن ننجرف ورائها".





وتابع راموس:" جميع من في غرف الملابس يقفون خلف زيدان حتى الموت، علينا ان نعطي صورة وحدة عن وجود الفريق خلف المدرب".





واختتم، "أعتقد أننا مازالنا في بداية الموسم، كل ما علينا فعله هو العمل بجد من أجل التتويج بلقبي الليجا ودوري أبطال أوروبا".





وحقق ريال مدريد أول فوز له هذا الموسم في ​دوري أبطال أوروبا​ على حساب نادي جالاطاسراي التركي في الجولة الثالثة من دور المجموعات.





ورفع الميرنجي رصيده 4 نقاط في المركز الثاني خلف باريس سان جيرمان صاحب الصدارة برصيد 9 نقاط لمنافسات المجموعة الأولى.





وكان مدريد، فقد صدارة الدوري الإسباني الممتاز لصالح غريمه التقليدي برشلونة، بعد الهزيمة من ريال مايوركا بالجولة التاسعة، ليتراجع للمركز الثاني برصيد 18 نقطة بفارق نقطة عن البلوجرانا والفائز على إيبار، لحساب نفس الجولة.



