في عيد ميلاده ال "41" تعرف على أهم أعمال نبيل عيسى

تحتفل الساحه الفنيه اليوم بميلاد الفنان نبيل عيسى، الـ41، والذى قضى منهم 13 سنة في الوسط الفني، بأسلوبه المميز والبسيط وترك بصمة في قلوب المشاهدين.



ولد "عيسى" في 24 اكتوبر 1978، وبداية ظهوره في فيلم "يا انا يا خالتي" مع النجم محمد هنيدي، وجسد شخصية "فودة"، وانطلق بعدها في الأدوار ليقدم 30 عملًا .



ومن أشهر أعماله، أنا مش معاهم وعمليات خاصة وبدون رقابة وطرف ثالث وأريد رجلا ومن 30 سنة.





وقدم بطولته السينمائية الأولى من خلال "نص جوازة"، دور"خالد"، صاحب أحد المطاعم في منطقة المعادي، والمتزوج من "عالية" التي تجسد دورها الفنانة اللبنانية مريم.



وتدور أحداث الفيلم في أحد الأيام، وهما في طريقهما إلى المنزل بعد إحدى السهرات، يتعرضان لحادث يفقدان على إثره ذاكرتهما تماما، ولا يتذكران من آخر 7 سنوات لهما أي شيء، حتى ابنهما، أو أنهما متزوجان، مشيرًا إلى أن الأحداث تتصاعد بعد ذلك في إطار من الكوميديا والرومانسية، وهوا من إخراج سيف الساحر، سيناريو وحوار منة عبيد وأحمد مجدي.



شارك فى الأغنية المصوره 3 دقات، خاصة بأن هناك علاقة قديمة تربطه بالفنان أبو ما جعله يوافق بالإشتراك في الأغنيه.



يذكر أنه شارك فى مسلسل "ابواب الشك"، ويجسد شخصيه" نبيل " يمتلك توكيل سيارات ويمتلك هذه الثروه من تجارة المخدرات ، ويبدى مصلحته عن أى شخص ، ومع نهاية المسلسل تتحول شخصيته للأفضل، بطوله لقاء الخميسى وخالد سليم، إخراج أحمد سمير فرج.



والجدير بالذكر أن أخر أعماله المسلسل السورى "الحرملك "، ويجسد خلال أحداث المسلسل دور الضابط "حازم" ضمن فريق الأمن الذي يرأسه الفنان جمال سليمان، وذلك خلال تواجد قوات من الدولة العثمانية بدمشق.



يتمنى العمل نوعية 60 حلقة يعرض منها 30 حلقة في رمضان، و30 بعد الشهر الكريم ، وتدور أحداثه في إطار تاريخي ما بين عامي 1513 و1516 بين دمشق والقاهرة عن صراع المماليك على الحكم ووصولهم له والتحكم بالمشهد السياسي ككل، ويتناول العمل خبايا القصر الحاكم في تلك الفترة.



ويشارك في بطولة المسلسل إلى جانب "عيسى"، والنجم "جمال سليمان نخبة من نجوم الدراما، من بينهم باسم ياخور، وباسل خياط، وباسل الزارو، ودرة، وسامر المصري، وجيني إسبر، وجمال سليمان، وصفاء سلطان، وهو من تأليف سليمان عبد العزيز، وإخراج تامر إسحاق.