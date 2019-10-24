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محمد صلاح يواصل تحطيم الأرقام القياسية مع ليفربول

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 02:37 ص
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محمد صلاح
محمد صلاح
علي ماهر حلمي
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واصل لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول الإنجليزي تحطيم الأرقام القياسية مع فريقه الإنجليزي حيث استطاع أن يسجل هدفين في فوز فريق ليفربول الإنجليزي خارج ارضه علي حساب نظيره نادي جينك البلجيكي ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.


محمد صلاح ملك الأرقام القياسية مع ليفربول.

استطاع اللاعب الدولي محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول الإنجليزي بالانفراد بقائمة هدافي اللاعبين العرب في البطولات القارية الأوربية حيث سجل 30 هدفا في بطولاتي دوري أبطال أوروبا و الدوري الاوربي وأصبح محمد صلاح علي بعد 3 أهداف من تحطيم رقم أسطورة ليفربول الإنجليزي ستيفن جيرارد ليصبح الهداف التاريخي للنادي الإنجليزي العريق حيث يمتلك أسطورة الريدز ستيفن جيرارد 21 هدف في بطولة دروي أبطال أوروبا عبر التاريخ يأتي خلفه في المركز الثاني محمد صلاح برصيد 18 بينما يأتي ساديو ماني في المركز الثالث برصيد 16 هدف و يمتلك روبيرتو فيرمينو 14 هدفا في المركز الرابع بقائمة هدافي ليفربول في بطولة دوري أبطال أوروبا عبر التاريخ.


محمد صلاح يتألق أمام جينك في دوري أبطال أوروبا..

استطاع النجم الدولي المصري محمد صلاح أن يشارك في المباراة كاملة في فوز فريقه ليفربول الإنجليزي علي حساب نظيره فريق جينك البلجيكي بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا وسجل محمد صلاح هدف فريقه الرابع بالإضافة لصناعة الهدف الثالث الذي سجله السنغالي ساديو ماني، وحصل محمد صلاح على تقييم 8.1 من 10 حسب شبكة هوسكورد العالمية للإحصاء وهو ثاني أعلي تقييم في المباراة بعد تشامبرلين لاعب ليفربول الذي سجل هدفين وحصل علي تقييم 8.5 وبهذه النتيجة رفع نادي ليفربول الإنجليزي رصيده من النقاط الي 6 في المركز الثاني من المجموعة الخامسة لبطولة دوري ابطال اوروبا خلف المتصدر نابولي الإيطالي الذي يمتلك 7 نقاط.


ويستعد نادي ليفربول الإنجليزي الي العودة لأنحلترا استعدادا لمواجهة نادي توتنهام يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " علي ملعب انفيلد الدولي في تمام الساعة السادسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة للحفاظ علي صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.
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محمد صلاح ليفربول دوري ابطال اوروبا دور المجموعات ترتيب الدوري الممتاز

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