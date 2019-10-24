موعد مباراة روما اليوم في الدوري الأوروبي

يستضيف ملعب الأولمبيكو بإيطاليا، مباراة قوية ومثيرة اليوم الخميس الموافق 24 أكتوبر 2019، عندما يحل بوروسبا مونشنجلادباخ الألماني، ضيف علي نظيره أي سي روما الإيطالي، تحت قيادة الحكم ويليام كولوم، في مبارة ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدورى الأور وبي.





موعد مباراة روما الإيطالي وبوروسيا مونشنجلادباخ الألماني بالدوري الأوروبي

يستضيف ملعب الأولمبيكو بإيطاليا، لقاء روما الإيطالي وبوروسيا مونشجلادباخ الألماني في تمام الساعه السابعه إلا خمس دقائق بتوقيت القاهرة والثامنة إلا خمس دقائق بتوقيت السعودية والتاسعه إلا خمس دقائق بتوقيت الإمارات والسادسة إلا خمس دقائق بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة روما الإيطالي وبوروسيا مونشنجلادباخ الألماني بالدوري الأوروبي

يحل بوروسبا مونشنجلادباخ الألماني، ضيف علي نظيره أي سي روما الإيطالي في تمام الساعه السابعه إلا خمس دقائق بتوقيت القاهرة والثامنة إلا خمس دقائق بتوقيت السعودية والتاسعه إلا خمس دقائق بتوقيت الإمارات والسادسة إلا خمس دقائق بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 4 الناقل الحصري لمباريات الدوري الأوروبي.







ترتيب المجموعه العاشرة قبل مواجهة روما وبوروسيا مونشنجلادباخ الألماني



روما الإيطالي 4 نقاط



فولفيرسبيرجير النمساوي 4 نقاط



بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني نقطة واحدة



إسطنبول باك شهير التركي نقطة واحدة





وكان روما الإيطالي قد فاز في اللقاء الأول أمام إسطنبول باك شهير التركي برباغيه دون رد ثم تعادل في اللقاء السابق أمام فولفيرسبيرجير النمساوي بهدف لمثله.





التشكيل المتوقع لفريق روما الإيطالي أمام بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني بالدوري الأوروبي



حراسة المرمى : باو لوبيز



خط الدفاع : ليوناردو سبينازولا، جيانلوكا مانشيني، سمولينج، كولاروف



خط الوسط : كريستانتي، وترود، زانيلو، كلويفرت، فلورينزي



خط الهجوم : دجيكو





التشكيل المتوقع لفريق بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني أمام روما الإيطالي بالدوري الأوروبي



حراسة المرمى : سومر



خط الدفاع : لاينر، يانتشكى، ايلفيدى، ويندت



خط الوسط :كريمير، دينيس زكريا، تورام، بينيس، بليه



خط الهجوم : إيمبولو.