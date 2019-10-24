تركي آل الشيخ يؤازر نجم الأهلي

قام تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودي، ومالك نادي آلميريا الإسباني بمؤازرة لاعب خط وسط النادي الأهلي محمد محمود.





وتعرض محمود للإصابة خلال مشاركته في مران الأهلي، كما اسفرت الفحوصات الطبية التي خضع لها عن قطع في الرباط الصليبي.





ونشر تركي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" منشور قال خلاله: "سلامات للاعب محمد محمود ولو اقدر اقدم حاجه في علاجه في اي مكان في العالم انا جاهز".





الجدير بالذكر ، أن محمد محمود قد تعرض لاصابة الرباط الصليبي قبل 9 شهور، وكان قد بدأ مرحلة التأهيل قبل أيام قليلة، قبل أن يصاب بنفس الإصابة في الساق الأخرى.



