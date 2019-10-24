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عبدالحليم قنديل: "BBC" نشرت وثائق مخابراتية لدعم الإخوان

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 02:10 ص
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عبدالحليم قنديل
عبدالحليم قنديل
نعيم يوسف
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قال عبد الحليم قنديل، الكاتب الصحفي، إن هيئة الإذاعة البريطانية "BBC" تصدر صورة عن نفسها أنها متحررة، في تناول الشأن البريطاني الداخلي أو الشأن العالمي لأنها لديها تمويل بعيد عن الحكومة، ولكن "الحياد في الإعلام خرافة.. مفيش حاجة اسمها حياد، ولكن هناك شيء اسمه الموضوعية بمعنى ألا يتم تأليف الأخبار".

وأضاف "قنديل" في لقاء مع برنامج "الآن"، المذاع على قناة "Extra News" الفضائية، أن "بي بي سي" مرتبطة بأجهزة الدولة البريطانية ومخابراتها، وتم نشر وثائق تثبت أنها قامت بإرسال إشارات ورسائل تضمين في الحرب العالمية الثانية وإرسال كلمات شفرة لأشخاص معينين، واستخدام إرسالها في التشويش على الألمان.

وتابع أن "BBC" كانت أداة رئيسية في حرب بريطانيا في المنطقة ومع مصر بالذات في فترة الخمسينيات، ونشرت وثائق أنها كانت تذيع وتنشر وثائق مخابراتية لدعم جماعة الإخوان المسلمين، ومازالت لها علاقة بالمخابرات البريطانية.

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الكلمات المفتاحية

مصر عبد الحليم قنديل جماعة الاخوان توك شو بي بي سي الاخوان الإخوان أخبار BBC

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