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والد "ضحية السيول" يصدم "الجزيرة" المعادية لمصر: "حتى لو عيلتي كلها ماتت"

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 02:08 ص
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الطالبة
الطالبة
أمنية فوزي
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قال صادق عبد المجيد، والد الطفلة "مروة"، ضحية السيول والتي توفت صعقًا بالكهرباء بسبب الأمطار، إن ابنته عادت من المدرسة، ثم ذهبت مع جارتها إلى الدرس، وبعدها ساءت الأحوال الجوية، ثم أخبرتهم صديقاتها أنها سقطت في مياه الأمطار، لافتًا إلى أن المياه كانت مُكهربة.

وأضاف "عبد المجيد"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامجها "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الأربعاء، أنه تقدم بكشوى للنائب العام ضد قناة "الجزيرة" لأنها صورت جنازة ابنته بدون إذن منه، معلقًا: "أنا لا يمكن هقبل إن قناة معادية ليا تذيع الواقعة، عمر العدو ما يبقى حبيب حتى لو عيلتي كلها ماتت".

وتابع أن بعض القنوات المشبوهة حاولت التسجيل معه، ولكنه رفض لأنها حاولت تلقينه بما يقوله، متابعًا: "أنا طردتهم لأنهم بيستغلوا الواقعة".

وناشد الرئيس السيسي بفتح تحقيق بالواقعة، قائلًا: "الرئيس السيسي حبيبي وكلنا شايفين إنجازاته، وبقوله يجيب حق بنته وبنتي، وبنتي مش أقل جندي بيموت، بنتي شهيدة".
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الكلمات المفتاحية

ضحية السيول السيسي الرئيس السيسي الجزيرة

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