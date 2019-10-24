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بعد تجدد لقائهما.. أيمن بهجت قمر لهشام عباس: "والله زمان"

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 02:04 ص
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أيمن بهجت قمر
أيمن بهجت قمر
شيماء عطية
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أعرب الشاعر أيمن بهجت قمر، عن سعادته بتجدد التعاون بينه وبين المطرب هشام عباس، في أغنيته الجديدة "أغلى من العين"، والتي طُرحت أمس الأربعاء، عبر موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.

ونشر "بهجت" عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات تويتر، فيديو لكلمات الأغنية، وغرد::والله زمان یا H
أغلى من العين - هشام عباس ۲۰۱۹كلمات: أیمن بهجت قمر،ألحان: محمد يحیی، توزيع: توما،م صوت، هاني محروس - إنتاج:مزیکا".

"أغلى من العين" هي الأغنية السادسة من أغاني ألبوم هشام عباس الأخير "عامل ضجة"، وهي من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحييطى، وتوزيع توما.



وتقول كلمات أغنية "أغلى من العين":

"أغلى من العين بحبة
وخطفني حبة حبة
وليالي قلبي خبی
ويكون في عونك يال لي
مشغول البال تملي
حسیت بایه قولي
دلني هون علية
بالسنة والسنتين.. أنا بحلم بلحظة ما يبقى ف ايدية
عينية.. سهران ما طالش.. مخبي وما قالش
وإيه نهاية الحيرة دية
أنا لما بشوف البعاد ده
مش بقدرع البعاد ده
وليالي بلوم في روحي
ياما على الوقت ال لي عدی
حبك ده ما عاشتش قبلو
یاما حلمت اني أقابلو
ده أنا حالي ما حدش قابلو
ده أنا مداري بقالي مدة
بالسنة والسنتين.. أنا بحلم بلحظة ما يبقى ف ايدية
عينية.. سهران ما طالش.. مخبي ماقالش
وإيه نهاية الحيرة دية".

وسبق للشاعر أيمن بهجت قمر، والمطرب هشام عباس أن تعاون معًا في تترات مسلسل "يتربى في عزو"، إلى جانب عدد من الأغنيات من بينها: "سيبها تحبك"، و"قلت إيه"، و"قول عليا مجنون"، و"ساعات"، و"كام مرة"، و"حبيبك أنا".
بعد تجدد لقائهما.. أيمن بهجت قمر لهشام عباس: "والله زمان"
بعد تجدد لقائهما.. أيمن بهجت قمر لهشام عباس: "والله زمان"
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الكلمات المفتاحية

هشام عباس، أيمن بهجت قمر، أغلى من العين، عامل ضجة، اغاني هشام عباس

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